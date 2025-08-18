Veľmi sa bojím jednej veci. Eva Pavlíková je šťastná s introvertom Igorom, ale uvedomuje si plynutie času - Dobré noviny
Dobré noviny
Veľmi sa bojím jednej veci. Eva Pavlíková je šťastná s introvertom Igorom, ale uvedomuje si plynutie času
Veľmi sa bojím jednej veci. Eva Pavlíková je šťastná s introvertom Igorom, ale uvedomuje si plynutie času

Obľúbená herečka sa po celý svoj život rada obklopuje ľuďmi, z času na čas však potrebuje aj ticho a priestor na seba.

Energie má stále dosť aj na rozdávanie a v živote je spokojná aj vďaka tomu, že ju doma čaká opora v podobe vtipného introverta Igora. Obľúbená herečka Eva Pavlíková je však realistka a jednej veci sa i napriek svojej vnútornej sile predsa len bojí. Svoju dušu teraz otvorila v rozhovore pre portál Ženy v meste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Neviem, či má ešte iskru v očiach, ale energie je zatiaľ dosť,“ hovorí herečka, ktorá svoju prácu odjakživa vníma aj ako koníček a stále ju vraj teší rovnako ako pred 43 rokmi, keď skončila VŠMU. „Rada sa stretávam s množstvom ľudí rôzneho veku. Stále sa tak učím niečo nové,“ podotýka rodená Košičanka, ktorá by si dokázala predstaviť, že ju v živote živí aj niečo iné než hranie. Ak by však takýto scenár nastal, určite by zakotvila pri práci s ľuďmi.

Eva Pavlíková s manželom Igorom a s Marošom Kramárom.
Doma pri svojom Igorovi

Naplnenie Eva necíti len v divadle, ale aj doma pri svojom manželovi Igorovi, ktorému vraj nikdy nemusela nič vysvetľovať a ani ho v partnerstve vychovávať. „On je veľmi tolerantný človek, dával a dáva mi veľa slobody a ja jemu, samozrejme, tiež,“ vyzrádza spokojne Pavlíková, ktorá pri žiadosti o ruku dlho neváhala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igor bol totiž podľa nej v skutočnosti jediný, ktorý ju kedy o ruku žiadal a do veľkej miery napokon aj spĺňal jej predstavy. „Vždy bol veľmi slušný, vie sa správať, je láskavý a má dobré srdce,“ vymenúva herečka, ktorej však najviac zo všetkého vždy imponovala iná jeho črta.

