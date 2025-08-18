Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč
Čakal na príležitosť, kedy sa zblázni.
„Drž sa pri zemi,“ hovorila mu mama. Moderátor a dabingový herec Rasťo Sokol už od detstva vedel, že najdôležitejší sú ľudia, ktorí stoja po jeho boku a že z vrcholu by padal veľmi bolestivo. Jeho život bol plný lásky – cez dlhoročné manželstvo až po novú rodinu, ktorá mu priniesla radosť a pokoj. Hoci je dnes dôkazom, že šťastie sa dá nájsť aj po ťažkých obdobiach, otvorene hovoril, že rozvod po 27 rokoch manželstva musel predýchať.
S Kronerom aj Chudíkom
Rasťo Sokol o herectve sníval odmalička. Už ako štvorročný tancoval v detskom folklórnom súbore Vienok, kde si ho všimli televízni tvorcovia. Keď hľadali malých hercov do detských relácií, siahli po šikovných a pohybovo nadaných deťoch zo súboru a Rasťo bol medzi nimi. Spolu s Andym Krausom a Petrom Kočišom si zahral v obľúbených Malých muzikantoch po boku legendárneho Jozefa Kronera. Objavil sa aj v seriáli Maťko Dopraváčik, kde účinkoval s Ivanom Krajíčkom.
Ako 10-ročného ho režisér Jozef Pálka opäť spojil s Andym Krausom – tentokrát vo filme Kraj sveta Istanbul. V príbehu o dvoch starnúcich priateľoch, ktorí spomínajú na svoje detstvo, sa Rasťo ocitol v spoločnosti hereckých velikánov Františka Dibarboru a Ladislava Chudíka. Hoci bol odmalička na televíznych obrazovkách, na prijímacích skúškach na herectvo neuspel.
Krízy a „prúsery“
„Možno som nemal dostatok talentu, ja ozaj neviem,“ prezradil po rokoch v rozhovore s Evitou na Exprese Rasťo, ktorý hercom v komisii ich rozhodnutie nikdy nevyčítal. „Dostal som sa do rozhlasu a to bolo podstatné. To bola iná vysoká škola,“ vysvetlil moderátor. Ako mladý uspel nielen v rádiu, ale aj v súkromí, keď sa ako mladý chalan ženil s Katkou, budúcou očnou lekárkou.