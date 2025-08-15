Fanúšičky si len ticho povzdychnú. Slávni muži, ktorí nedajú dopustiť na cvičenie a zdravý životný štýl
Keď sa hovorí o slávnych mužoch so svalmi, väčšinou sa nám vybaví Arnold Schwarzenegger či Sylvester Stallone. Nie sú však jediní, ktorí milujú cvičenie a fitness.
Známe osobnosti veľmi dobre vedia, že ich sláva a úspech nestojí len na samotných umeleckých výkonoch, ale že musia aj dobre vyzerať. Ich telo a fyzický vzhľad je rovnako ako talent a nadanie ich pracovným nástrojom, a preto k nemu pristupujú s patričnou úctou. Pravidelne cvičia a nedajú dopustiť na zdravý životný štýl.
4. Zac Efron
Medzi slávnych hollywoodskych svalnáčov nepochybne patrí aj hviezda nového spracovania Baywatchu Zac Efron. Toho si hádam ani bez svalov nevieme predstaviť. Jeho tréningový plán pre letný trhák z roku 2017 Pobrežná hliadka nebol žiadny vtip - herec dosiahol päť percent telesného tuku už po 12 týždňoch tréningu, píše portál mensjournal.com. O Zacovi je však známe, že do posilňovne pravidelne chodieva nielen kvôli svojej hereckej práci, ale aj súkromne.
3. Ján Koleník
Medzi našimi hereckými hviezdami sa svalmi môže pýšiť obľúbený umelec Janko Koleník. Ten údajne pravidelne navštevuje fitnesscentrum na nábreží Dunaja v jednom nemenovanom bratislavskom nákupnom centre a fotografiou sa občas pochváli aj na svojom profile na sociálnej sieti. Svoje fyzické prednosti predviedol aj v tanečnej súťaži Let's Dance, kde si iste pri pohľade na neho nejedna fanúšička len tíško povzdychla.