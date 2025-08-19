Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité
Smútkom nič nevyriešim, pochopila obľúbená herečka.
Lásku brala vždy vážne a verila, že raz nájde muža, pri ktorom zostarne. No osud si s ňou zahrával – dvakrát jej ju dal a dvakrát vzal. Herečka s nezameniteľným hlasom a pohľadom, v ktorom sa mieša krehkosť aj sila, prešla zradami, ktoré by iným zlomili krídla. Ona však namiesto zatrpknutosti našla cestu k pokoju a dnes je z nej žena, ktorá si svoju dušu chráni pred zvedavými pohľadmi.
Zuzana Bydžovská, herečka, ktorú si diváci pamätajú z filmov Gympl, Sedem zhavranelých bratov, Želary, ale aj zo seriálov Ulice a Případy 1. oddělení a držiteľka troch Českých levov, si nepotrebuje prikrášľovať spomienky ani tvár.
Žije podľa seba – bez make-upu, bez snahy zakryť šediny a bez túžby zapáčiť sa každému. A keď povie vetu: „Keď zostarnete a opustí vás chtíč, nájdete slobodu,“ znie to tak úprimne, že jej to uveríte na prvé počutie.
Hoci pôsobí ako herečka, ktorá sa narodila pre javisko, jej vzťah k divadlu nebol od začiatku idylický. Po angažmá v Divadle Na zábradlí prišla aj ponuka z Národného divadla, no tam vydržala len dva roky. Sama neskôr priznala, že sa cíti lepšie na menších scénach, kde môže byť bližšie k divákovi.