Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej
Známa herečka bola po prvýkrát vydatá za Gassana z Jordánska.
Niet pochýb o tom, že Radek Brzobohatý bol pre Hanu Gregorovú osudovou a životnou láskou. Ešte pred vzťahom s ním však bola herečka vydatá za Gassana z Jordánska, do ktorého bola tiež zamilovaná a s ktorým má aj dcéru Rolu. V rozhovore pre Šarm najnovšie prezradila, že s bývalým manželom sú dodnes v kontakte a dokonca si vymieňajú aj smsky.
Chcela ho dobyť
Hana Gregorová bola v manželstve s českým hercom Radkom Brzobohatým dlhých 32 rokov. Vzali sa v roku 1982 a ich manželstvo trvalo až do smrti Radka Brzobohatého v roku 2014.
Ešte pred ním sa však vydala za jordánskeho študenta Gassana, ktorý v Bratislave študoval medicínu. Podľa herečkiných slov to bol veľký fešák a všetky baby po ňom išli, čoho si on bol veľmi dobre vedomý.
„Imponovalo mi, že bol strašný sukničkár. Bolo mi to svojím spôsobom sympatické, chcela som dobyť toho sukničkára. Aj sa mi to podarilo,“ prezradila herečka s úsmevom v rozhovore.