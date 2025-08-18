Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej - Dobré noviny
Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej
Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.
Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974. — Foto: TV JOJ, Archív H.G.

Známa herečka bola po prvýkrát vydatá za Gassana z Jordánska.

Niet pochýb o tom, že Radek Brzobohatý bol pre Hanu Gregorovú osudovou a životnou láskou. Ešte pred vzťahom s ním však bola herečka vydatá za Gassana z Jordánska, do ktorého bola tiež zamilovaná a s ktorým má aj dcéru Rolu. V rozhovore pre Šarm najnovšie prezradila, že s bývalým manželom sú dodnes v kontakte a dokonca si vymieňajú aj smsky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/trochuinaksadelou/videos/831742969121758

Chcela ho dobyť

Hana Gregorová bola v manželstve s českým hercom Radkom Brzobohatým dlhých 32 rokov. Vzali sa v roku 1982 a ich manželstvo trvalo až do smrti Radka Brzobohatého v roku 2014.

Herečka Hana Gregorová
Prečítajte si tiež: Hana Gregorová: Vrásky patria k životu, s tým nič neurobíte. Jej recept na krásu vás prekvapí

Ešte pred ním sa však vydala za jordánskeho študenta Gassana, ktorý v Bratislave študoval medicínu. Podľa herečkiných slov to bol veľký fešák a všetky baby po ňom išli, čoho si on bol veľmi dobre vedomý.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/plusjedenden/videos/1046213832954206

„Imponovalo mi, že bol strašný sukničkár. Bolo mi to svojím spôsobom sympatické, chcela som dobyť toho sukničkára. Aj sa mi to podarilo,“ prezradila herečka s úsmevom v rozhovore.

Korenie života

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

