Vyčítajú jej, že po troch deťoch pribrala. Niekdajšia hviezda tínedžerských filmov sa miluje taká, aká je
Chcem si zachovať svoju tvár a moje línie, aj keď sú prsia nižšie z dojčenia a áno, aj zadok je väčší, vraví.
Keď mala len tri roky, stála na pódiu a spievala tak, že jej publikum tlieskalo postojačky. Dnes je Jennifer Love Hewitt, ktorú Slováci poznajú vďaka seriálu Stratené duše alebo filmu Tajomstvo minulého leta, jednou z tých hollywoodskych tvárí, ktoré namiesto blikajúcich reflektorov najviac teší rodinné teplo domova. Herečka sa po piatich rokoch ukázala na červenom koberci a hoci sa stala terčom mnohých krikov, mnohí fanúšikovia sa jej zastali.
Nečakané tehotenstvo
Jennifer mala len 10 rokov, keď sa s mamou presťahovala do Los Angeles, aby mohla skúsiť šťastie v šoubiznise. Čoskoro sa objavila v detskej relácii Kids Incorporated a otvorila si dvere k väčším úlohám – preslávila sa v hororoch, v mnohých filmoch a najmä v populárnom seriáli 911 či Stratené duše. Seriálová Melinda Gordonová, ktorá dokázala hovoriť s duchmi, po rokoch neustáleho filmovania odišla z centra pozornosti a upla sa na svoju rodinu.
Po niekoľkých známostiach, ktoré poznali aj fanúšikovia z tituliek časopisov, našla v roku 2012 lásku pri kolegovi z televízneho seriálu Hriešny zoznam, hercovi Brianovi Hallisayovi. O rok neskôr sa potichu vzali a krátko nato sa im narodila dcéra Autumn. Rodina sa postupne rozrástla o syna Atticusa a najmladšieho člena – Aiden Jamesa, ktorého herečka nečakane čakala po štyridsiatke.
„Vždy sme boli myšlienke tretieho dieťatka otvorení, ale ani náhodou sme si počas uplynulého roka nepomysleli, že by to malo byť nutne práve v tomto momente,“ prezradila vtedy pre magazín People 42-ročná herečka, ktorá otvorene hovorí, že materstvo zmenilo jej priority: „Chcem, aby si moje deti pamätali, že mama bola prítomná – nielen fyzicky, ale aj srdcom,“ vysvetlila Jennifer, ktorá sa stiahla do úzadia a na červenom koberci sa naposledy ukázala v roku 2020.
Ako vyzerá dnes
Keď sa teraz herečka objavila na premiére snímky Viem, čo ste robili minulé leto, stala sa terčom nepríjemných komentárov.