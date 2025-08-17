Vyčítajú jej, že po troch deťoch pribrala. Niekdajšia hviezda tínedžerských filmov sa miluje taká, aká je - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyčítajú jej, že po troch deťoch pribrala. Niekdajšia hviezda tínedžerských filmov sa miluje taká, aká je
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

SLEDUJE NÁS 207 514 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyčítajú jej, že po troch deťoch pribrala. Niekdajšia hviezda tínedžerských filmov sa miluje taká, aká je

Jennifer Love Hewitt.
Jennifer Love Hewitt. — Foto: Promo fotografie seriálu Stratené duše (CBS Television)

Chcem si zachovať svoju tvár a moje línie, aj keď sú prsia nižšie z dojčenia a áno, aj zadok je väčší, vraví.

Keď mala len tri roky, stála na pódiu a spievala tak, že jej publikum tlieskalo postojačky. Dnes je Jennifer Love Hewitt, ktorú Slováci poznajú vďaka seriálu Stratené duše alebo filmu Tajomstvo minulého leta, jednou z tých hollywoodskych tvárí, ktoré namiesto blikajúcich reflektorov najviac teší rodinné teplo domova. Herečka sa po piatich rokoch ukázala na červenom koberci a hoci sa stala terčom mnohých krikov, mnohí fanúšikovia sa jej zastali.

Nečakané tehotenstvo

Jennifer mala len 10 rokov, keď sa s mamou presťahovala do Los Angeles, aby mohla skúsiť šťastie v šoubiznise. Čoskoro sa objavila v detskej relácii Kids Incorporated a otvorila si dvere k väčším úlohám – preslávila sa v hororoch, v mnohých filmoch a najmä v populárnom seriáli 911 či Stratené duše. Seriálová Melinda Gordonová, ktorá dokázala hovoriť s duchmi, po rokoch neustáleho filmovania odišla z centra pozornosti a upla sa na svoju rodinu.

NCIS – Námorný vyšetrovací úrad.
Prečítajte si tiež: FOTO: Temnú Abby by ste nespoznali, DiNozzovi pribudli vrásky. Pozrite sa, ako sa zmenili agenti z NCIS

Po niekoľkých známostiach, ktoré poznali aj fanúšikovia z tituliek časopisov, našla v roku 2012 lásku pri kolegovi z televízneho seriálu Hriešny zoznam, hercovi Brianovi Hallisayovi. O rok neskôr sa potichu vzali a krátko nato sa im narodila dcéra Autumn. Rodina sa postupne rozrástla o syna Atticusa a najmladšieho člena – Aiden Jamesa, ktorého herečka nečakane čakala po štyridsiatke.

„Vždy sme boli myšlienke tretieho dieťatka otvorení, ale ani náhodou sme si počas uplynulého roka nepomysleli, že by to malo byť nutne práve v tomto momente,“ prezradila vtedy pre magazín People 42-ročná herečka, ktorá otvorene hovorí, že materstvo zmenilo jej priority: „Chcem, aby si moje deti pamätali, že mama bola prítomná – nielen fyzicky, ale aj srdcom,“ vysvetlila Jennifer, ktorá sa stiahla do úzadia a na červenom koberci sa naposledy ukázala v roku 2020.

Ako vyzerá dnes

Keď sa teraz herečka objavila na premiére snímky Viem, čo ste robili minulé leto, stala sa terčom nepríjemných komentárov.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.