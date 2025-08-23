Voda stvorila monument, ktorý berie dych miestnym aj turistom. O slovenskom Grand Canyone počul málokto - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Voda stvorila monument, ktorý berie dych miestnym aj turistom. O slovenskom Grand Canyone počul málokto
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Oprah Winfrey / Ilustračné foto.

Plnené vajíčka, po ktorých sa u vás doma len zapráši. Oprah Winfrey ich pripravuje svojmu manželovi

Zuzana Pravňanská v seriáli Spadla z oblakov.

Chcela sa zahrabať pod čiernu zem. Majka z Gurunu žila aj na ulici, no ako 57-ročná má dôvody na úsmev

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

SLEDUJE NÁS 207 487 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Voda stvorila monument, ktorý berie dych miestnym aj turistom. O slovenskom Grand Canyone počul málokto

— Foto: Facebook Región Gemer, autor fotografie Martin Macejko / Google Maps

Stačí pár minút a ocitnete sa v raji skalných stien.

Tisíce ľudí každoročne cestujú na opačný koniec sveta, aby sa prešli po legendárnom americkom Grand Canyone. Len málokto pritom vie, že niečo rovnako dychberúce máme aj doma. Miesto, kde sa steny skalného kaňonu týčia vysoko nad hlavou a kde sa čas zastavil pred miliónmi rokov, nájdete len pár minút od ruchu východoslovenského mesta.

Tisícročné dielo

Hoci by ste čakali, že takáto scenéria patrí do filmov o divokom západe, príroda ju ukryla priamo u nás. Chodník vás zavedie medzi obrovské skalné steny, miestami vzdialené len pár metrov, a pri každom kroku budete počuť zurčanie potoka, ktorý toto prírodné divadlo vytvoril.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Iv Kiss (@iv.kiss)

Po milióny rokov sa voda zarezávala do vápencových puklín, až vyformovala úžľabinu, ktorej hĺbka miestami dosahuje takmer 400 metrov, informuje Motel Orgován. Miesto má pôsobivú atmosféru – pohľad nad hlavu odhalí vežovité útvary, z ktorých vyrastajú stromy, a nad nimi sa často objavia krúžiace dravé vtáky.

Netreba cestovať ďaleko

Reč je o Zádielskej tiesňave – najhlbšej tiesňave na Slovensku, ktorú mnohí nazývajú „Slovenský Grand Canyon“. Nachádza sa v srdci Slovenského krasu a je národnou prírodnou pamiatkou. Mnohých prekvapí, že jej šírka je miestami len desať metrov, no steny nad vami siahajú do výšky panelákov postavených jeden na druhom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora (@ra.barbo)

Ako uvádza Pluska, jedným z najznámejších útvarov je Cukrová homoľa – 105 metrov vysoká skalná ihla, najvyšší vežovitý útvar svojho druhu na Slovensku. Okrem nej sa tu nachádza až 120 jaskýň, z ktorých niektoré sú prístupné len skúseným jaskyniarom.

Prečítajte si tiež: Rarita, ktorú by ste na Slovensku nečakali. Príbeh slovenskej Sahary je ešte zaujímavejší ako jej scenéria

Ako sa tam dostať?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.