Voda stvorila monument, ktorý berie dych miestnym aj turistom. O slovenskom Grand Canyone počul málokto
Stačí pár minút a ocitnete sa v raji skalných stien.
Tisíce ľudí každoročne cestujú na opačný koniec sveta, aby sa prešli po legendárnom americkom Grand Canyone. Len málokto pritom vie, že niečo rovnako dychberúce máme aj doma. Miesto, kde sa steny skalného kaňonu týčia vysoko nad hlavou a kde sa čas zastavil pred miliónmi rokov, nájdete len pár minút od ruchu východoslovenského mesta.
Tisícročné dielo
Hoci by ste čakali, že takáto scenéria patrí do filmov o divokom západe, príroda ju ukryla priamo u nás. Chodník vás zavedie medzi obrovské skalné steny, miestami vzdialené len pár metrov, a pri každom kroku budete počuť zurčanie potoka, ktorý toto prírodné divadlo vytvoril.
Po milióny rokov sa voda zarezávala do vápencových puklín, až vyformovala úžľabinu, ktorej hĺbka miestami dosahuje takmer 400 metrov, informuje Motel Orgován. Miesto má pôsobivú atmosféru – pohľad nad hlavu odhalí vežovité útvary, z ktorých vyrastajú stromy, a nad nimi sa často objavia krúžiace dravé vtáky.
Netreba cestovať ďaleko
Reč je o Zádielskej tiesňave – najhlbšej tiesňave na Slovensku, ktorú mnohí nazývajú „Slovenský Grand Canyon“. Nachádza sa v srdci Slovenského krasu a je národnou prírodnou pamiatkou. Mnohých prekvapí, že jej šírka je miestami len desať metrov, no steny nad vami siahajú do výšky panelákov postavených jeden na druhom.
Ako uvádza Pluska, jedným z najznámejších útvarov je Cukrová homoľa – 105 metrov vysoká skalná ihla, najvyšší vežovitý útvar svojho druhu na Slovensku. Okrem nej sa tu nachádza až 120 jaskýň, z ktorých niektoré sú prístupné len skúseným jaskyniarom.