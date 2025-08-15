Chcela sa zahrabať pod čiernu zem. Majka z Gurunu žila aj na ulici, no ako 57-ročná má dôvody na úsmev
Nič dobré nám z očí nekukalo, priznala.
Na Jednotke toto leto opäť pristála Majka z Gurunu a mnohí pamätníci si tak mohli zaspomínať na dobrodružstva s neznámou dievčinou, ktorá k nám prišla až z ďalekej planéty Gurun. Túto legendárnu postavu, ktorá „spadla z oblakov“, si pred rokmi zahrala Zuzana Pravňanská, ktorá teraz oslávila 57. narodeniny a jej život sa radikálne zmenil.
Nič dobré im nešlo z očí
„Na štyridsiatom deviatom stupni severnej šírky, devätnástich stupňoch a piatich minútach východnej dĺžky, u nás, v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané,“ hovoril vtedy 14-ročný detský idol Matej Landl, ktorý legendárnou vetou štartoval seriál Spadla z oblakov. Všetky deti v Československu chceli vedieť, kde sú Čabovce, ako by sa mohli dostať na planétu Gurun a ako je možné, že Majka vie lietať, chodiť po vode a dokonca iskriť očami.
Zuzka Pravňanská sa síce preslávila ako Majka z Gurunu, ale na televíznych obrazovkách debutovala už dva roky predtým vo filme Stroskotanie Danubia. „Dá sa povedať, že mám na to detstvo pekné spomienky. Boli sme partia deciek, ktoré vždy niečo vymýšľali. Nič dobré nám z očí nekukalo. Mali s nami problémy, ale bolo to dosť dobré,“ prezradila v relácii Zlaté Časy Zuzana, ktorej osudová rola „spadnutej z oblakov“ radikálne zmenila osud. Bola ešte len dieťa, keď sa stala mediálnou hviezdou, čo poznačilo celý jej život.
Zahrabať sa pod čiernu zem
„Chystal sa deň otvorených dverí a poverili ma moderovaním tlačovky. Prišli obrovské zástupy ľudí, také niečo som zažila potom už len pri Superstar,“ spomínala pre SME dramaturgička legendárneho seriálu Dana Garguláková. Zuzka Pravňanská priznala, že ešte aj dnes ju ľudia na ulici spoznávajú a šepkajú si: „Aha, Majka z Gurunu!“
„Už by som sa niekedy najradšej zahrabala pod čiernu zem. Je to človeku nepríjemné,“ priznala Zuzana, ktorá neprežila ľahké životné obdobie.