Rodičov chránil, keď viedli vojnu s bulvárom. Marek Geišberg má oporu v Lucke, ktorú si vzal netradične

Marek Geišberg s otcom Mariánom.
Marek Geišberg s otcom Mariánom. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Pán Profesor); Facebook - Geišbergovci

Pred svadbou vraj nakupoval obrúčky v hypermarkete.

„To, že niekto zakopne, ešte neznamená, že bude padať celý život,“ hovoril Marek Geišberg v časoch, keď jeho známeho otca bulvár obviňoval z nevery. Rodina podľa neho vždy držala spolu a jeho rodičia nakoniec spolu prežili 40 rokov a stali sa preňho veľkou inšpiráciou. Charizmatický herec našiel šťastie pri kolegyni z Martina, s ktorou sa zobrali na netypickom mieste.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=739125464237644&set=a.269348551215340

Odporné zamestnanie

Nemohol sa narodiť do umeleckejšej rodiny a za svoje priezvisko sa vraj nikdy nehanbil. „Naopak, som pyšný, že som Geišberg,“ hovoril pre SME Marek, syn legendárneho herca Mariána Geišberga a synovec obľúbenej herečky Jany Oľhovej.

Jana Oľhová s Matúšom Oľhom.
Prečítajte si tiež: Keď ju opustil manžel, so šiestimi deťmi zostala sama. Janu Oľhovú najviac podporil brat Marián Geišberg

Marek sa narodil v Rimavskej Sobote, no s otcom Mariánom prekočoval celé Slovensko podľa toho, kde mal angažmán – bývali v Prešove, v Martine, v Trnave a neskôr vo Vlčkovciach. Nech už ale bol kdekoľvek, herecký talent, ktorý Marek dostal do vienka, stále nosil v sebe. Odmalička sa motal v umeleckom prostredí, túžil ísť po stopách svojich blízkych a stať sa hercom, no otec bol rázne proti tomu. „Vyštudoval som herectvo, ale je to odporné zamestnanie,“ povedal raz pre PLUS 7 DNÍ Marián Geišberg, ktorý vedel, čo všetko obnáša práca herca a svojmu synovi chcel dopriať iný život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DobreNoviny/posts/pfbid0AYKtBTDcxHWN3j26fTHXkz2wWDEMsyi18ry192y1EbTCH28izChXEXu4byk2bJDrl

Bránil rodičov pred bulvárom

„Odhováral ma, dokonca som od neho dostal zákaz ísť na konzervatórium, takže som napokon absolvoval strednú záhradnícku školu,“ spomínal Marek. Otec mu vraj prikázal, že musí vyštudovať strednú školu, ktorá nebude umelecky zameraná. Po neúspešnom pokuse dostať sa na gymnázium sa nakoniec rozhodol ísť na záhradnícku školu, no tomuto remeslu sa nikdy nevenoval. Ešte pred maturitou išiel vyskúšať šťastie na Vysokú školu múzických umení, zobrali ho na prvýkrát a rodičia to nakoniec prijali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Geišberg (@geisberg.marek)

„Otec to nebral nijako tragicky, myslím, že to bolo prirodzené,“ spomínal pre Plusku Marek, ktorého otec upozorňoval, že ho čaká neľahká práca. Herec je vraj šašo a s tým sa treba zmieriť. S otcom Mariánom mali blízky vzťah a stál za ním aj vtedy, keď bulvár herca obvinil z nevery s kolegyňou Kamilou Magálovou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

