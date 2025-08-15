Ako by dcéra znášala ďalšie bábätko? pýtali sa. Monika Bagárová odpovedala fanúšikom na otázky zo súkromia
Česká speváčka našla šťastie pri podnikateľovi Leonardovi.
Prežíva šťastné obdobie a je to na nej aj vidieť. Monika Bagárová, známa zo speváckej súťaže Superstar, prežila v minulosti náročný rozchod s MMA bojovníkom Makhmudom Muradovom. Keď sa však zoznámila s podnikateľom Leonardom, všetko sa zase obrátilo na dobré. S ním tvorí harmonický pár už tri roky a tak niet divu, že fanúšikov zaujímalo, či neplánujú svadbu alebo prírastok do rodiny. Známa speváčka im nemala problém odpovedať na svojom profile na sociálnej sieti.
Zamilovaná až po uši
Po rozpade vzťahu s Makhmudom Muradovom sa Monika rozhodla všetok svoj čas a lásku venovať dcérke Rumii. Jej spokojnosť bola pre ňu na prvom mieste. No aj na mladú speváčku sa po čase usmialo šťastie, stretla totiž charizmatického podnikateľa z Karlových Varov Leonarda Lekaja. „Je to veľmi vážne. Monika je zamilovaná až po uši. Už došlo aj na zoznámenie s rodičmi,“ prezradil vtedy portálu Extra.cz zdroj z ich okolia.
Odvtedy tvoria harmonický pár a klape im to po všetkých stránkach. Leonard si dokonca veľmi dobre rozumie aj s Monikinou dcérkou Rumiou, ktorú má zo vzťahu s MMA bojovníkom.
Po troch spoločných rokoch preto aj speváčkiných fanúšikov zaujímalo, či Monika a Leo neplánujú už svoj vzťah posunúť o level vyššie. „Kedy budete mať svadbu, ste krásny pár s Leom,“ spýtala sa jedna zo speváčkiných fanúšičiek.