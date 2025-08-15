Ako by dcéra znášala ďalšie bábätko? pýtali sa. Monika Bagárová odpovedala fanúšikom na otázky zo súkromia - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ako by dcéra znášala ďalšie bábätko? pýtali sa. Monika Bagárová odpovedala fanúšikom na otázky zo súkromia
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 531 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ako by dcéra znášala ďalšie bábätko? pýtali sa. Monika Bagárová odpovedala fanúšikom na otázky zo súkromia

Monika Bagárová prehovorila o svadbe aj ďalšom dieťati.
Monika Bagárová prehovorila o svadbe aj ďalšom dieťati. — Foto: Instagram @ bagarovamonika

Česká speváčka našla šťastie pri podnikateľovi Leonardovi.

Prežíva šťastné obdobie a je to na nej aj vidieť. Monika Bagárová, známa zo speváckej súťaže Superstar, prežila v minulosti náročný rozchod s MMA bojovníkom Makhmudom Muradovom. Keď sa však zoznámila s podnikateľom Leonardom, všetko sa zase obrátilo na dobré. S ním tvorí harmonický pár už tri roky a tak niet divu, že fanúšikov zaujímalo, či neplánujú svadbu alebo prírastok do rodiny. Známa speváčka im nemala problém odpovedať na svojom profile na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Bagárová (@bagarovamonika)

Zamilovaná až po uši

Po rozpade vzťahu s Makhmudom Muradovom sa Monika rozhodla všetok svoj čas a lásku venovať dcérke Rumii. Jej spokojnosť bola pre ňu na prvom mieste. No aj na mladú speváčku sa po čase usmialo šťastie, stretla totiž charizmatického podnikateľa z Karlových Varov Leonarda Lekaja. „Je to veľmi vážne. Monika je zamilovaná až po uši. Už došlo aj na zoznámenie s rodičmi,“ prezradil vtedy portálu Extra.cz zdroj z ich okolia.

Monika Bagárová sa zamyslela nad životom.
Prečítajte si tiež: Prehliadame najdôležitejší moment svojho života. Monika Bagárová pochopila, že za šťastím sa netreba hnať

Odvtedy tvoria harmonický pár a klape im to po všetkých stránkach. Leonard si dokonca veľmi dobre rozumie aj s Monikinou dcérkou Rumiou, ktorú má zo vzťahu s MMA bojovníkom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Bagárová (@bagarovamonika)

Po troch spoločných rokoch preto aj speváčkiných fanúšikov zaujímalo, či Monika a Leo neplánujú už svoj vzťah posunúť o level vyššie. „Kedy budete mať svadbu, ste krásny pár s Leom,“ spýtala sa jedna zo speváčkiných fanúšičiek.

Bude skvelá sestra

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.