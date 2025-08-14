Tento nápoj by ste počas horúčav mali obmedziť. Odborníčka prezradila, aké problémy môže spôsobiť
Pijete tieto nápoje aj vy?
Vonku už pár dní panujú tropické horúčavy, ktoré nášmu telu dávajú poriadne zabrať. Mnohí z nás preto hľadajú inšpiráciu napríklad u športovcov, ktorí poriadne spotení a po fyzickej námahe často siahnu po jednom druhu nápojov. Ako však upozorňuje portál iMeteo.sk, pri jeho pití si treba dať pozor.
Môžu pomôcť, ale...
Izotonické nápoje sa propagujú ako rýchly spôsob doplnenia tekutín, elektrolytov a sacharidov, pričom piť ich vidíme najmä športovcov a aktívnych ľudí. A hoci s hydratáciou môžu pomôcť, ak to budeme robiť každý deň, môže to spôsobiť problémy.
Izotonické nápoje väčšinou hydratujú rýchlejšie ako iné nápoje a počas horúceho počasia môžu byť užitočné, ale majú aj svoje nevýhody, tvrdí poľská klinická dietologička Monika Stromkie-Złomaniec. „Hydratácia výlučne izotonickými nápojmi sa neodporúča, pretože existuje vážne riziko nerovnováhy elektrolytov a nadmerného príjmu sodíka alebo draslíka,“ cituje iMeteo odborníčku.
Na toto si dajte pozor
„Väčšina komerčne dostupných izotonických nápojov obsahuje nielen cukor, ale aj umelé sladidlá – ako je acesulfám K, aspartám alebo sukralóza – ktoré v nadmernom množstve môžu spôsobiť gastrointestinálne ťažkosti,“ vysvetľuje portál. Mylne sa považujú za zdravšie ako sladené sýtené nápoje, no v skutočnosti sú ich škodlivé účinky porovnateľné, ozrejmuje zas Stromkie-Złomaniec.
Podľa nej treba byť pri kupovaní izotonických nápojov opatrný, mali by sme si prečítať ich zloženie a ne jednu vec si potom dať pozor.