Vďaka nej na chatách cítiť vôňu domova. Jediná vysokohorská nosička štrúdlí sa uzdravila cez bolesť
Turistika podľa nej nie je o čase, rýchlosti, ani o kilách.
Možno ste ju vo Vysokých Tatrách stretli a ani ste nevedeli, kto to je, a pritom ryšavá dievčina v obrovskom náklade na chrbte nesie do nadmorskej výšky 2015 metrov vôňu domova. Popradčanka Martina Blašková týždeň čo týždeň vynáša na Téryho chatu 70 štrúdieľ a hoci je jednou z mála žien medzi nosičmi, vždy si povie, že keď si už tie štrúdle nabalila, tak ich tam aj dostane.
Cesta za zdravím
Ako spomínala pre Korzár rodená Popradčanka, k horám ju viedli odmala, no ako tínedžerka do Tatier prestala chodiť. Všetko sa zmenilo v roku 2022, kedy mala ťažké zdravotné problémy – každý mesiac bola chorá, stále brala antibiotiká a prekonala aj ťažší covid. „Povedala som si, že musím niečo robiť, aby sa to nevracalo,“ prezradila Martina, ktorá po práci v rodinnej cukrárenskej výrobe začínala pomalými prechádzkami a neskôr pridala aj kopce v Tatrách.
„Šla som na Zamkovského chatu, kde ma poznajú, a chalani tam žartovali, či som prišla naprázdno. Tak ja som to zobrala vážne a pri ďalšej objednávke som prišla so 100 štrúdličkami,“ spomínala pre Plusku s úsmevom na zážitok, ktorý odštartoval jej sladkú vysokohorskú kariéru. Dnes Martine štrúdle nájdete na Zamkovského chate, na Sklanatej aj Téryho chate a aj na Chate pod Rysmi, kde ich chatár Viktor Beránek ponúka už takmer 10 rokov. Vynášajú ich tam nosiči na krosnách ešte čerstvé.
Prvá nosička štrúdlí
„Týždenne takto pripravíme asi 450 štrúdlí. Sú štyri druhy, maková, tá ide najviac, potom orechová, jablková a tvarohová, ktorá ide na odbyt najmenej,“ prezradila pre Nový Čas Martina, ktorá raz do týždňa sama vynesie 70 štrúdlí na Téryho chatu a stala sa takou prvou oficiálnou vysokohorskou nosičkou štrúdlí a toto hobby jej zmenilo život.