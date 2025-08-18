Narodil sa do ticha. Tomáško sa vďaka dobrým ľuďom učí počúvať, no jeho rodina čelí ďalším výzvam
Pomôžme Tomáškovi ďalej počúvať svet.
Tomáško je malý chlapček, ktorého prvé roky života boli poznačené úplným tichom. Narodil sa s obojstrannou percepčnou stratou sluchu, teda s úplnou hluchotou. Zvuky, ktoré my vnímame automaticky – šepot, vietor, hudbu či smiech – boli pre neho cudzie a nepoznané. Keď mal jeden a pol roka, absolvoval náročnú operáciu kochleárneho implantátu, ktorá mu otvorila dvere do sveta zvukov.
Operácia trvala päť hodín a pre malého Tomáška aj jeho rodičov to bolo extrémne náročné obdobie. Hlavičku mal po zákroku celú obviazanú a musel podstúpiť niekoľko ďalších nastavovaní implantátu, aby začal vnímať zvuky od najtichších po tie najhlasnejšie – šumenie lístia, štekot psa či klaksón auta.
Prvé zvuky, prvé slová... ale aj nové prekážky
Dnes má Tomáško už päť rokov. Vďaka implantátom a špeciálnym načúvacím prístrojom, ktoré nosí zvonka, začína spoznávať svet. Učí sa rozumieť a snaží sa rozprávať, aj keď jeho reč je stále ťažko zrozumiteľná. Mentálne sa vyvíja pomalšie, približne ako trojročné dieťa, no jeho rodičia robia všetko pre to, aby napredoval.
Navštevuje logopédov, surdopédov a špecialistov v centre Effeta v Nitre, kde mu odborníci pomáhajú začleniť sa medzi ostatné deti. Tomáško tiež začína používať posunkový jazyk, aby lepšie komunikoval so svojím okolím.
Život s implantátom je drahý – pomôžme Tomáškovi ďalej počúvať svet
Tomáško nosí načúvacie prístroje značky Med-El, ktoré sú pre jeho vývoj nevyhnutné. No ako každá technológia, aj tieto prístroje si vyžadujú pravidelnú údržbu, výmenu batérií, magnetov a iných špeciálnych dielov. Práve tieto náhradné diely predstavujú pre rodinu značnú finančnú záťaž.
Rodina má totiž nielen Tomáška, ale aj ďalšie dve deti. Jedno z nich, Samko, zápasí s ťažkými psychickými problémami – úzkosťami a depresiou, ktoré si vyžadujú psychiatra, lieky a odborné vyšetrenia. Napriek tomu rodičia robia maximum, aby všetkým trom deťom poskytli potrebnú starostlivosť.