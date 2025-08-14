Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty
Kedysi vravela, že je exot a aj svoje vzťahy hodnotila svojsky.
„Sú veci, čo nepredýcham, dobehnú ma o pár dní,“ spieva Katka Ščevlíková vo svojej piesni Nezhasínaj. Speváčka, ktorá si získala celé Slovensko už v roku 2014 v súťaži X Factor, dnes otvára srdce aj tému, o ktorej sa často mlčí – o hľadaní sily odísť z nefunkčného vzťahu a nezabudnúť pritom na seba. Mama dvoch detí dokazuje, že aj po spálení mostov sa dá nájsť svetlo nádeje.
Mala v sebe všetko
„Kde si ty bola celý čas?“ pýtala sa Celeste Buckingham, keď sa Katka Ščevlíková v roku 2014 ukázala v súťaži X Factor. Po tom, čo dospievala energickú pieseň a všetci porotcovia stáli na nohách, moderátor Pyco to zhodnotil jednoznačne: „Ty máš všetko, čo človek potrebuje, aby mohol X Factor vyhrať.“
„Som bezprostredná, neriešim hlúposti a hlavné také, čo rieši veľa dievčat. Ja som sa vždy kamarátila skôr s chalanmi, pretože sú takí bezprostrední a taká som aj ja. Snažím sa na nič nehrať,“ vravela vtedy pred kamerami Katka a verila, že vďaka súťaži sa presadí, získa kontakty a hudba ju začne naplno živiť. „Odišla som zo školy, ja som študovala chémiu, ale potom som si uvedomila, že to nebude moja cesta. Preto som aj tu,“ povedala v súťaži, ktorú síce nevyhrala, ale získala presne to, čo chcela – hudba ju začala živiť a keď sa stala stálicou šou Milujem Slovensko, spoznali ju všetci. Jej hlas aj účes boli nezameniteľné a Slováci si ju ihneď zamilovali.
Prichádzali aj odchádzali
„Takto som to ja. Aj tak si myslím, že čo si oblečiem a ako vyzerám, je jedno. Ak si žena pripadá vnútorne sexi, tak ju tak ľudia budú aj vnímať,“ vravela pre Korzár ešte v roku 2015 speváčka, ktorá bola v tom čase nezadaná. Vravela, že je exot a aj svoje vzťahy hodnotila svojsky. „Muži v mojom živote prichádzajú aj odchádzajú. Ja milujem veľmi veľa ľudí a raz snáď budem schopná všetkých,“ priznala Katka, ktorá sa nakoniec usadila a stala mamou syna Jakuba a dcéry Živy. Speváčka o svojom súkromí dlho mlčala, až kým v roku 2024 nevydala skladbu, v ktorej sa vyspievala.