Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 534 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.
Katka Ščevlíková a Samo Tomeček. — Foto: Facebook - Katka Ščevlíková

Kedysi vravela, že je exot a aj svoje vzťahy hodnotila svojsky.

„Sú veci, čo nepredýcham, dobehnú ma o pár dní,“ spieva Katka Ščevlíková vo svojej piesni Nezhasínaj. Speváčka, ktorá si získala celé Slovensko už v roku 2014 v súťaži X Factor, dnes otvára srdce aj tému, o ktorej sa často mlčí – o hľadaní sily odísť z nefunkčného vzťahu a nezabudnúť pritom na seba. Mama dvoch detí dokazuje, že aj po spálení mostov sa dá nájsť svetlo nádeje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1259444196190516&set=pb.100063748412829.-2207520000&type=3

Mala v sebe všetko

„Kde si ty bola celý čas?“ pýtala sa Celeste Buckingham, keď sa Katka Ščevlíková v roku 2014 ukázala v súťaži X Factor. Po tom, čo dospievala energickú pieseň a všetci porotcovia stáli na nohách, moderátor Pyco to zhodnotil jednoznačne: „Ty máš všetko, čo človek potrebuje, aby mohol X Factor vyhrať.“

Samo Tomeček s bývalou manželkou Sophie / Samo Tomeček a speváčka Katka Ščevlíková
Prečítajte si tiež: V živote sa nenaplakal tak ako pri rozvode. Samo Tomeček pochopil, že človek nikdy nevie, čo príde zajtra

„Som bezprostredná, neriešim hlúposti a hlavné také, čo rieši veľa dievčat. Ja som sa vždy kamarátila skôr s chalanmi, pretože sú takí bezprostrední a taká som aj ja. Snažím sa na nič nehrať,“ vravela vtedy pred kamerami Katka a verila, že vďaka súťaži sa presadí, získa kontakty a hudba ju začne naplno živiť. „Odišla som zo školy, ja som študovala chémiu, ale potom som si uvedomila, že to nebude moja cesta. Preto som aj tu,“ povedala v súťaži, ktorú síce nevyhrala, ale získala presne to, čo chcela – hudba ju začala živiť a keď sa stala stálicou šou Milujem Slovensko, spoznali ju všetci. Jej hlas aj účes boli nezameniteľné a Slováci si ju ihneď zamilovali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/katkascevlikovaofficial/posts/pfbid02f7v5V63eUYkVS7WATBeLR4DmgrGnpgyr7sLWSdWbm9vE3KWxamtFzp1pb5EFGmpTl

Prichádzali aj odchádzali

„Takto som to ja. Aj tak si myslím, že čo si oblečiem a ako vyzerám, je jedno. Ak si žena pripadá vnútorne sexi, tak ju tak ľudia budú aj vnímať,“ vravela pre Korzár ešte v roku 2015 speváčka, ktorá bola v tom čase nezadaná. Vravela, že je exot a aj svoje vzťahy hodnotila svojsky. „Muži v mojom živote prichádzajú aj odchádzajú. Ja milujem veľmi veľa ľudí a raz snáď budem schopná všetkých,“ priznala Katka, ktorá sa nakoniec usadila a stala mamou syna Jakuba a dcéry Živy. Speváčka o svojom súkromí dlho mlčala, až kým v roku 2024 nevydala skladbu, v ktorej sa vyspievala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.