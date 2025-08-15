Po dôležitej operácii sa všetko zvrtlo. Pomôžme mamičke Juliáne, ktorá je v bdelej kóme, zabojovať o život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po dôležitej operácii sa všetko zvrtlo. Pomôžme mamičke Juliáne, ktorá je v bdelej kóme, zabojovať o život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 531 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po dôležitej operácii sa všetko zvrtlo. Pomôžme mamičke Juliáne, ktorá je v bdelej kóme, zabojovať o život

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Mala by prežívať radosti materstva, no bojuje o život.

Juliána Kohútová je iba 33-ročná mladá žena zo Slovenska, ktorá by mala prežívať radosti materstva. Namiesto toho však už viac než tri a pol roka bojuje o život v bdelej kóme po vážnych zdravotných komplikáciách po dvoch operáciách srdca. Túžba byť plnohodnotnou mamou pre svojho štvorročného synčeka Martinka a oporou manželovi Lukášovi je pre ňu a jej rodinu neustálym zdrojom sily, napriek obrovským prekážkam.

Juliánin príbeh je príbehom nádeje, odhodlania a neľahkého boja za každý ďalší deň, ktorý môže priniesť zázrak. Po prvých úspešných srdcových operáciách sa zdalo, že jej život bude plný šťastia a radosti z rodiny. Narodenie vytúženého syna v roku 2020 však predznamenalo začiatok nečakaných zdravotných problémov. Po druhej operácii srdca v januári 2021, ktorá mala zachrániť jej život, nastal zlom, keď sa jej stav začal prudko zhoršovať a nakoniec upadla do bdelej kómy.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Slovenská liečba nestačí, záchrana je v zahraničí

Slovenskí lekári urobili všetko, čo bolo v ich silách, no Juliánin zdravotný stav vyžaduje odbornú rehabilitáciu, ktorú na Slovensku nie je možné zabezpečiť. Najlepšou nádejou je rehabilitácia v špecializovaných zahraničných centrách v Švajčiarsku, Rakúsku či Poľsku. Táto liečba je však mimoriadne finančne náročná, pričom len mesačný pobyt v rehabilitačnom centre stojí viac než 6500 eur. Rodina, ktorá je už dlhodobo vystavená obrovskej psychickej i finančnej záťaži, tak čelí novej výzve, ktorú bez pomoci druhých sama nezvládne.

Vďaka predchádzajúcim rehabilitáciám na Slovensku sa podarilo Juliánin stav mierne stabilizovať – posunula sa do stavu slabého vedomia, kedy dokáže reagovať na podnety a komunikovať s rodinou. Napriek tomu je však cesta k plnohodnotnému životu ešte veľmi ďaleká a vyžaduje si dlhodobú a intenzívnu starostlivosť. Rodina verí, že rehabilitačné programy v zahraničí jej pomôžu odstrániť silnú spasticitu a obnoviť jej poškodené funkcie.

Pomoc Juliáne je pomocou pre celú rodinu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.