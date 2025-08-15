Po dôležitej operácii sa všetko zvrtlo. Pomôžme mamičke Juliáne, ktorá je v bdelej kóme, zabojovať o život
Mala by prežívať radosti materstva, no bojuje o život.
Juliána Kohútová je iba 33-ročná mladá žena zo Slovenska, ktorá by mala prežívať radosti materstva. Namiesto toho však už viac než tri a pol roka bojuje o život v bdelej kóme po vážnych zdravotných komplikáciách po dvoch operáciách srdca. Túžba byť plnohodnotnou mamou pre svojho štvorročného synčeka Martinka a oporou manželovi Lukášovi je pre ňu a jej rodinu neustálym zdrojom sily, napriek obrovským prekážkam.
Juliánin príbeh je príbehom nádeje, odhodlania a neľahkého boja za každý ďalší deň, ktorý môže priniesť zázrak. Po prvých úspešných srdcových operáciách sa zdalo, že jej život bude plný šťastia a radosti z rodiny. Narodenie vytúženého syna v roku 2020 však predznamenalo začiatok nečakaných zdravotných problémov. Po druhej operácii srdca v januári 2021, ktorá mala zachrániť jej život, nastal zlom, keď sa jej stav začal prudko zhoršovať a nakoniec upadla do bdelej kómy.
Slovenská liečba nestačí, záchrana je v zahraničí
Slovenskí lekári urobili všetko, čo bolo v ich silách, no Juliánin zdravotný stav vyžaduje odbornú rehabilitáciu, ktorú na Slovensku nie je možné zabezpečiť. Najlepšou nádejou je rehabilitácia v špecializovaných zahraničných centrách v Švajčiarsku, Rakúsku či Poľsku. Táto liečba je však mimoriadne finančne náročná, pričom len mesačný pobyt v rehabilitačnom centre stojí viac než 6500 eur. Rodina, ktorá je už dlhodobo vystavená obrovskej psychickej i finančnej záťaži, tak čelí novej výzve, ktorú bez pomoci druhých sama nezvládne.
Vďaka predchádzajúcim rehabilitáciám na Slovensku sa podarilo Juliánin stav mierne stabilizovať – posunula sa do stavu slabého vedomia, kedy dokáže reagovať na podnety a komunikovať s rodinou. Napriek tomu je však cesta k plnohodnotnému životu ešte veľmi ďaleká a vyžaduje si dlhodobú a intenzívnu starostlivosť. Rodina verí, že rehabilitačné programy v zahraničí jej pomôžu odstrániť silnú spasticitu a obnoviť jej poškodené funkcie.