Vymyslel pomôcku, ktorá predlžuje ruku. Deväťdesiatročný pán Ferdinand chce svoj vynález dostať k ľuďom
Vynaliezavý starček už sníva len o jednom.
Každý deň začne raňajkami a dobrou kávou a po prečítaní dennej tlače v záhrade premýšľa, ako sebe a iným uľahčiť život. A na niečo veru prišiel. Deväťdesiatročný Nándibácsi, teda Ferdinand Kiss z Číčova, má dnes už na konte viacero patentov. Ten posledný, ktorý predstavil aj v reportáži TV JOJ, ocení každý, komu robí problém obliekanie, obúvanie a vyzúvanie.
Pán Ferdinand, promovaný strojný inžinier, ktorý kedysi študoval stavbu lodí, celý život niečo majstroval a na niektoré zo svojich vynálezov má i certifikáty úžitkových vzorov z Úradu priemyselného vlastníctva. K nim patrí aj ten najnovší – nástroj na navliekanie ponožiek.
Jedinečný nástroj
Užitočný predmet vymyslel, keď mu operovali kĺb a nevedel si samostatne natiahnuť ponožky. Lekár mu síce vypísal žiadosť na zdravotnú pomôcku, ktorá mu mala ich navliekanie uľahčiť, no ako hovorí Ferdinand: „taká veľká ponožka neexistuje, čo sa dá na to natiahnuť.“ Vymyslel si teda na predĺženie ruky vlastný nástroj.
„Okrem toho sa s tým dá navlieknuť aj spodné prádlo, nohavičky, všetko sa s tým dá natiahnuť,“ ozrejmil v reportáži starček, ktorý už svoj vynález stihol i vyskúšať v starobinci v Klížskej Nemej. „Na prvý raz to vedeli používať,“ neskrýval svoju radosť.