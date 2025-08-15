Smrť bola krásna a farebná ako cesta z Petržalky do Disneylandu. Petra, ktorý dvakrát zomrel, chráni humor
Diagnózu si vypočul až po prvej smrti.
„Umrel som, ale už sa mám lepšie,“ hovorí Petr Laštovka, muž, ktorý smrť zažil hneď dvakrát a z oboch svetov sa vrátil s humorom, ktorý by mu mohol závidieť nejeden komik. Bývalý top manažér, dnes autor knihy a kartovej hry, s nevyliečiteľnou chorobou bojuje spôsobom, ktorý by ste možno nečakali.
Prvá smrť – z Petržalky do Disneylandu
Na to, kedy začal mať zdravotné problémy, si už ani nespomína. Svoj život vraj delí len na dve epizódy – keď je chorý alebo je veľmi chorý. „Prechádzal som stavom, ktorý by sa dal nazvať chorobou, no lekári netušili ani jej meno, ani spôsob, ako ju riešiť. Takže sme vlastne len čakali, či sa podarí nájsť príčinu mojich problémov, neustálych infekcií a stálej straty sily a hmotnosti,“ vysvetľoval pre Denník N Petr, ktorý mal pre neznáme ochorenie okrem iného jazyk ako zhnitý banán. „A tak to aj naozaj bolo,“ priznával muž, ktorý kedysi pôsobil na tých najvyšších manažérskych pozíciách v reklamných agentúrach a denne pracoval 16 hodín. Chorobu mu lekári diagnostikovali až po tom, čo prvýkrát zomrel.
„Strácame ho!“ kričali doktori a on to ešte stihol začuť. Petr svoju klinickú smrť popisuje ako nádhernú a farebnú – vraj ako keby ste sa presunuli z Petržalky do Disneylandu. „Bolo to stretnutie s mnohými bytosťami, ktoré mi hovorili, aby som neotváral oči, pretože ak ich otvorím, ony zomrú. A s tým som do istej miery vnútorne bojoval. Všade okolo mňa bol nekonečne úchvatný, farebný svet. Videl som dinosaury aj Ježiška. A doteraz si nie som úplne istý, či medzi tými postavami nebola aj jedna, ktorú by som identifikoval ako Toma Cruisa,“ popisoval s humorom Petr, ktorá priznal, že hoci mal smrť krásnu, umieranie bolo hrozné a nikomu by to neodporúčal.
Druhá smrť – zima ako v márnici
Keď lekári Petra vrátili do života, prvýkrát vyslovili jasnú diagnózu – má druh veľmi raritnej leukémie, ktorá ja v podstate nevyliečiteľná. „Je to taká kamarátka, ktorá si v mojom tele občas urobí ‚mejdan‘ a chce ma zabiť. Ale zase žiadna umelkyňa to nie je, už sa jej to dvakrát nepodarilo,“ vravel pre Český rozhlas Petr Laštovka. So smrťou sa stretol aj druhýkrát a na ten moment si pamätá presne.