Smrť bola krásna a farebná ako cesta z Petržalky do Disneylandu. Petra, ktorý dvakrát zomrel, chráni humor - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Smrť bola krásna a farebná ako cesta z Petržalky do Disneylandu. Petra, ktorý dvakrát zomrel, chráni humor
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 524 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Smrť bola krásna a farebná ako cesta z Petržalky do Disneylandu. Petra, ktorý dvakrát zomrel, chráni humor

Petr Laštovka.
Petr Laštovka. — Foto: Facebook - Petr Laštovka (Barbora Laštovka Doleželová)

Diagnózu si vypočul až po prvej smrti.

„Umrel som, ale už sa mám lepšie,“ hovorí Petr Laštovka, muž, ktorý smrť zažil hneď dvakrát a z oboch svetov sa vrátil s humorom, ktorý by mu mohol závidieť nejeden komik. Bývalý top manažér, dnes autor knihy a kartovej hry, s nevyliečiteľnou chorobou bojuje spôsobom, ktorý by ste možno nečakali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Laštovka na drátě (@lastovkanadrate)

Prvá smrť – z Petržalky do Disneylandu

Na to, kedy začal mať zdravotné problémy, si už ani nespomína. Svoj život vraj delí len na dve epizódy – keď je chorý alebo je veľmi chorý. „Prechádzal som stavom, ktorý by sa dal nazvať chorobou, no lekári netušili ani jej meno, ani spôsob, ako ju riešiť. Takže sme vlastne len čakali, či sa podarí nájsť príčinu mojich problémov, neustálych infekcií a stálej straty sily a hmotnosti,“ vysvetľoval pre Denník N Petr, ktorý mal pre neznáme ochorenie okrem iného jazyk ako zhnitý banán. „A tak to aj naozaj bolo,“ priznával muž, ktorý kedysi pôsobil na tých najvyšších manažérskych pozíciách v reklamných agentúrach a denne pracoval 16 hodín. Chorobu mu lekári diagnostikovali až po tom, čo prvýkrát zomrel.

„Strácame ho!“ kričali doktori a on to ešte stihol začuť. Petr svoju klinickú smrť popisuje ako nádhernú a farebnú – vraj ako keby ste sa presunuli z Petržalky do Disneylandu. „Bolo to stretnutie s mnohými bytosťami, ktoré mi hovorili, aby som neotváral oči, pretože ak ich otvorím, ony zomrú. A s tým som do istej miery vnútorne bojoval. Všade okolo mňa bol nekonečne úchvatný, farebný svet. Videl som dinosaury aj Ježiška. A doteraz si nie som úplne istý, či medzi tými postavami nebola aj jedna, ktorú by som identifikoval ako Toma Cruisa,“ popisoval s humorom Petr, ktorá priznal, že hoci mal smrť krásnu, umieranie bolo hrozné a nikomu by to neodporúčal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Laštovka na drátě (@lastovkanadrate)

Druhá smrť – zima ako v márnici

Keď lekári Petra vrátili do života, prvýkrát vyslovili jasnú diagnózu – má druh veľmi raritnej leukémie, ktorá ja v podstate nevyliečiteľná. „Je to taká kamarátka, ktorá si v mojom tele občas urobí ‚mejdan‘ a chce ma zabiť. Ale zase žiadna umelkyňa to nie je, už sa jej to dvakrát nepodarilo,“ vravel pre Český rozhlas Petr Laštovka. So smrťou sa stretol aj druhýkrát a na ten moment si pamätá presne.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.