Ani ťažká školská taška deťom chrbticu nezničí. Skutočný problém je podľa pohybového terapeuta niekde inde
Rastie generácia detí, ktoré nevedia, čo je prirodzený pohyb, varuje odborník.
Bolesť chrbta či problémy s držaním tela si mnohí spájajú s dospelými, ktorí v sedavej práci strávia roky za počítačom. Pravda je však iná – s týmito ťažkosťami sa čoraz častejšie stretávajú aj deti vrátane školákov na prvom stupni. Ako pre web Maminka.cz priblížil pohybový terapeut Václav Rázl, tento problém nespôsobuje ťažká školská taška ani dlhé sedenie v škole, ako sa často tvrdí, ale zmena návykov, ktoré boli pre deti v minulosti úplnou samozrejmosťou.
„Väčšina dnešných detí nepozná cestu do školy peši a nedokáže vyliezť na strom,“ myslí si Rázl. Podľa neho už chýbajú prirodzené impulzy k pohybu, ktoré kedysi deti získavali každý deň – či už pri ceste do školy, hrách vonku alebo pri pomoci doma.
Zmeny, ktoré priniesla doba
Technológie síce uľahčili život, no podľa odborníka zároveň pripravili ľudí o bežné pohybové situácie, ktoré telo potrebovalo.
„Bielizeň vyperie pračka, riad umyje umývačka, robotický vysávač uprace obývačku a programy v televízii prepíname z gauča. Potom si sadneme do auta a ideme až pred dvere posilňovne,“ opisuje s dodatkom, že ani takéto „umelé“ cvičenie však nenahrádza každodenné drobné pohyby, ktoré prirodzene spevňujú telo.
Prečo školská taška nie je problém?
Aj keď sa často tvrdí, že detskú chrbticu ničí ťažká aktovka, odborník tento mýtus vyvracia.