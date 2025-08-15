Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky
Známy tanečník a jeho manželka oslávia onedlho deviate výročie sobáša.
Slováci ho spoznali pri tanečnej súťaži Let’s Dance a potom sa začali zaujímať aj o jeho súkromie. Niet sa čomu čudovať. Tanečník Matej Chren si totiž vyberal staršie, mediálne známe partnerky s kontroverznou povesťou. Pre Elenu Podzámsku bol životnou láskou a rozchod s ním herečku zničil. Nedávno dokonca povedala, že sa k nemu nesmie vyjadrovať a uviedla aj prečo. Matej Chren si získal ešte väčšiu pozornosť výberom druhej partnerky.
Bola ňou Linda, vdova po neslávne známom bratislavskom bossovi, ktorého v 2004 popravili samopalmi v jednej petržalskej pizzérii. Bol to pre ňu traumatický zážitok, pretože jeho rozstrieľané telo videla na vlastné oči. „Je to úžasná žena. Našiel som to, čo som hľadal a som veľmi šťastný,“ rozplýval sa tanečník a vychvaľoval ju do nebies. Prešli roky a s vdovou po mafiánovi, ktorá je vraj srdečná, priateľská a nemá žiadne neresti, je veľmi šťastný.
Zatĺkali
Rodáka z Trenčína Mateja Chrena poznajú Slováci najmä ako víťaza piatej série obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, ktorú v roku 2011 vyhral s tanečnou partnerkou, moderátorkou Jankou Hospodárovou. Neskôr sa však do hľadáčika verejnosti dostal opäť, keď začal randiť s herečkou Eňou Podzámskou.
Mnohí si vtedy mysleli, že je to len taký úlet a dvojici to dlho nevydrží. Obaja mali totiž vážne vzťahy, herečka bola navyše o deväť rokov staršia a mala aj dieťa. Matej a Eňa sa preto spočiatku zdráhali o svojom vzťahu hovoriť, všetko zatĺkali a tvárili sa, že spolu len tancujú. (Eňa Podzámska totiž tiež tancovala v Let’s Dance po boku Mateja Chrena, pozn. red.).
Láska na prvý pohľad
Napokon však vyšli s pravdou von. „My sme sa tomu, samozrejme, bránili, aj s ohľadom na seba samých, aj na to, že sme boli ešte v bývalých partnerských vzťahoch, s ohľadom na okolie a tak..., ale my sme sa do seba zamilovali v prvom momente, ako sme sa videli,“ prezradila herečka v markizáckej relácii Reflex a s úsmevom dodala: „No nie je život nádherný, čo všetko nám ponúka?“
Po štyroch rokoch sa však ich vzťah nakoniec skončil a zatiaľ čo Matej sa vo svojom živote posunul ďalej, herečka ich rozchod prežívala omnoho ťažšie. Počas náročného životného obdobia bola niekoľkokrát hospitalizovaná na psychiatrii, stiahla sa do ústrania a prestala komunikovať aj na sociálnych sieťach.