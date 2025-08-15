Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky - Dobré noviny
Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky
Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).
Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho). — Foto: Instagram @ tvmarkizaofficial, letsdance.markiza (Promo fotografie TV Markíza), Reprofoto/YouTube.com, Miesto Činu

Známy tanečník a jeho manželka oslávia onedlho deviate výročie sobáša.

Slováci ho spoznali pri tanečnej súťaži Let’s Dance a potom sa začali zaujímať aj o jeho súkromie. Niet sa čomu čudovať. Tanečník Matej Chren si totiž vyberal staršie, mediálne známe partnerky s kontroverznou povesťou. Pre Elenu Podzámsku bol životnou láskou a rozchod s ním herečku zničil. Nedávno dokonca povedala, že sa k nemu nesmie vyjadrovať a uviedla aj prečo. Matej Chren si získal ešte väčšiu pozornosť výberom druhej partnerky.

Bola ňou Linda, vdova po neslávne známom bratislavskom bossovi, ktorého v 2004 popravili samopalmi v jednej petržalskej pizzérii. Bol to pre ňu traumatický zážitok, pretože jeho rozstrieľané telo videla na vlastné oči. „Je to úžasná žena. Našiel som to, čo som hľadal a som veľmi šťastný,“ rozplýval sa tanečník a vychvaľoval ju do nebies. Prešli roky a s vdovou po mafiánovi, ktorá je vraj srdečná, priateľská a nemá žiadne neresti, je veľmi šťastný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Zatĺkali

Rodáka z Trenčína Mateja Chrena poznajú Slováci najmä ako víťaza piatej série obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, ktorú v roku 2011 vyhral s tanečnou partnerkou, moderátorkou Jankou Hospodárovou. Neskôr sa však do hľadáčika verejnosti dostal opäť, keď začal randiť s herečkou Eňou Podzámskou.

Mnohí si vtedy mysleli, že je to len taký úlet a dvojici to dlho nevydrží. Obaja mali totiž vážne vzťahy, herečka bola navyše o deväť rokov staršia a mala aj dieťa. Matej a Eňa sa preto spočiatku zdráhali o svojom vzťahu hovoriť, všetko zatĺkali a tvárili sa, že spolu len tancujú. (Eňa Podzámska totiž tiež tancovala v Let’s Dance po boku Mateja Chrena, pozn. red.).

Adriana Pospíšilová žije pre svoje dcérky a prácu.
Prečítajte si tiež: Šťastná môžeš byť aj s iným, povedal jej Piťo z väzenia. Misska Adriana Pospíšilová dnes žije pre dcéry

Láska na prvý pohľad

Napokon však vyšli s pravdou von. „My sme sa tomu, samozrejme, bránili, aj s ohľadom na seba samých, aj na to, že sme boli ešte v bývalých partnerských vzťahoch, s ohľadom na okolie a tak..., ale my sme sa do seba zamilovali v prvom momente, ako sme sa videli,“ prezradila herečka v markizáckej relácii Reflex a s úsmevom dodala: „No nie je život nádherný, čo všetko nám ponúka?“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/europa2.sk/videos/1127000015318665

Po štyroch rokoch sa však ich vzťah nakoniec skončil a zatiaľ čo Matej sa vo svojom živote posunul ďalej, herečka ich rozchod prežívala omnoho ťažšie. Počas náročného životného obdobia bola niekoľkokrát hospitalizovaná na psychiatrii, stiahla sa do ústrania a prestala komunikovať aj na sociálnych sieťach. 

Zmenil jej život

