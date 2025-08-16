Prestížny portál označil slovenské mesto za najkrajší skrytý poklad Európy. Neobchádzajte ho, radí všetkým - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prestížny portál označil slovenské mesto za najkrajší skrytý poklad Európy. Neobchádzajte ho, radí všetkým
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

SLEDUJE NÁS 207 520 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prestížny portál označil slovenské mesto za najkrajší skrytý poklad Európy. Neobchádzajte ho, radí všetkým

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Google mapy; Pexels

Očakávali sme menej, ale historické centrum a dlhé úzke námestie nás úplne očarili, píšu nadšení cestovatelia.

Britský spravodajský portál Express, ktorý si denne prečíta vyše 1,5 milióna čitateľov, vzdal našej krajine obrovský hold. Za „najlepšie strážené tajomstvo Európy“ označil práve jedno slovenské mesto, ktoré podľa prestížneho webu mnohí turisti prehliadajú. Skrytý poklad je pritom srdcom regiónu, ktorý je plný života a kultúry. Viete, o aké mesto ide?

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Vždy objavíte niečo nové

Nie je to mestský turistický magnet typu Paríž alebo Rím a práve preto si tu človek môže vychutnať autentickú atmosféru, pokojné prechádzky a architektonické skvosty, ktoré vám vyrazia dych. „Prechádzka po promenáde je každý deň iná. Každý raz tu objavíte nové prekvapivé detaily,“ uviedol Express a dodal, že najlepšie je osloviť miestneho sprievodcu a vyhradiť si dostatok času na vychutnanie si tohto miesta.

Ilustračné zábery.
Prečítajte si tiež: Slováci, baľte si kufre, prichádzajú letenky za pár eur. Wizz Air spúšťa 12 nových liniek z Bratislavy

V meste, v ktorom žije približne 230-tisíc obyvateľov, nájdete všetko – od univerzít cez múzeá až po divadlá. Centrum ponúka kombináciu historických pamiatok s modernými prvkami, ktoré spolu vytvárajú harmonickú mestskú panorámu.

Zábery z mesta. Foto: Pexels - lil artsy

Najväčšou pýchou sú majestátne gotické a neobarokové stavby, ktoré vás vítajú už pri prvom kroku do centra. Ich čaro najlepšie odhalíte počas prechádzky po pešej zóne, kde každá ulička skrýva nový detail alebo prekvapujúci pohľad. Pokladom ústrednej ulice sú tri parky, pričom v každom je umiestnená fontána. Ako uviedol jeden návštevník: „Prechádzka po tejto ulici je každý deň iná. Každý raz tu objavíte niečo nové.“

Očakávali menej

Mesto podľa portálu Express žije aj kreatívnou scénou, v ktorej nechýba pouličné umenie, galérie a festivaly, ktoré sa konajú po celý rok. Pre milovníkov hudby a dobrého jedla je tu festival hudobnej jari, letné podujatia v parkoch aj pivný festival, kde sa stretávajú miestni i návštevníci.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Slovenský poklad vyhlásili za jeden z najkrajších hradov Európy. Skončil tesne za svetoznámym Schönbrunnom

Napriek všetkým týmto lákadlám mesto pre mnohých stále zostáva neobjavenou perlou. Jeden turista zdieľal svoje prekvapenie: „Očakávali sme menej, ale historické centrum a dlhé úzke námestie nás úplne očarili.“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.