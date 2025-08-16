Ožltol a takmer prišiel o život. Syn slovenského hokejistu chce po transplantácii prepísať hokejové dejiny - Dobré noviny
Ožltol a takmer prišiel o život. Syn slovenského hokejistu chce po transplantácii prepísať hokejové dejiny
Ožltol a takmer prišiel o život. Syn slovenského hokejistu chce po transplantácii prepísať hokejové dejiny

— Foto: Instagram @adrienbartovic

Hovorili, že to bude koniec jeho kariéry. 18-ročný Adrien sa však nevzdal.

Ešte pred rokom stál Adrien Bartovič, syn bývalého slovenského hokejistu Milana Bartoviča, na hranici života a smrti. V priebehu pár dní sa zo zdravého mladého športovca stal pacient odkázaný na urgentnú transplantáciu pečene – a lekári mu nedávali veľké šance, že sa k hokeju niekedy vráti. Dnes má 18 rokov, novú pečeň a cieľ, ktorý by mnohí považovali za nemožný.

Cítil, že niečo nie je v poriadku

Adrien sa narodil v Pardubiciach, má slovenské aj české občianstvo a reprezentačné skúsenosti z mládežníckych kategórií našich západných susedov. Gény zdedil po svojom otcovi Milanovi Bartovičovi, striebornom medailistovi z majstrovstiev sveta 2012, ktorý počas kariéry pôsobil v NHL aj na vrcholovej európskej úrovni. Hoci mu predpovedali sľubnú kariéru, jeden moment takmer všetko zmenil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adrien Bartovič (@adrienbartovic)

„Počas celej vlaňajšej letnej prípravy som sa necítil vo svojej koži, vedel som, že niečo nie je v poriadku, ale nepoznal som príčinu. Potom som išiel do kempu českej reprezentácie do 18 rokov, kde som odohral aj zápas proti Švajčiarsku, ale následne som celý ožltol a následne som musel odísť,“ spomína 18-ročný hokejista.

Bola to otázka hodín

Lekári najskôr predpokladali žltačku, testy však ukázali iný, oveľa vážnejší problém – pečeň v katastrofálnom stave. Odpoveď priniesli ďalšie vyšetrenia: Wilsonova choroba, dedičné ochorenie spôsobujúce nadmerné ukladanie medi v pečeni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc)

Na začiatku augusta už ležal na operačnom stole. „Bolo to naozaj vážne. Lekári povedali, že to bola otázka hodín, že v akom stave som došiel do nemocnice. A dôležité bolo aj to, že sa našiel darca v takom skorom čase,“ priznáva mladý hokejista s tým, že si predtým ani len neuvedomoval, aký dôležitý orgán pečeň je.

Katke dnes robí najväčšiu radosť jej malé dievčatko.
Prečítajte si tiež: Plánovala vlastný pohreb, dnes prežíva jednu radosť za druhou. Katke zachránila život darovaná pečeň

Hovorili, že na hokej môže zrejme zabudnúť

