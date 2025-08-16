Ožltol a takmer prišiel o život. Syn slovenského hokejistu chce po transplantácii prepísať hokejové dejiny
Hovorili, že to bude koniec jeho kariéry. 18-ročný Adrien sa však nevzdal.
Ešte pred rokom stál Adrien Bartovič, syn bývalého slovenského hokejistu Milana Bartoviča, na hranici života a smrti. V priebehu pár dní sa zo zdravého mladého športovca stal pacient odkázaný na urgentnú transplantáciu pečene – a lekári mu nedávali veľké šance, že sa k hokeju niekedy vráti. Dnes má 18 rokov, novú pečeň a cieľ, ktorý by mnohí považovali za nemožný.
Cítil, že niečo nie je v poriadku
Adrien sa narodil v Pardubiciach, má slovenské aj české občianstvo a reprezentačné skúsenosti z mládežníckych kategórií našich západných susedov. Gény zdedil po svojom otcovi Milanovi Bartovičovi, striebornom medailistovi z majstrovstiev sveta 2012, ktorý počas kariéry pôsobil v NHL aj na vrcholovej európskej úrovni. Hoci mu predpovedali sľubnú kariéru, jeden moment takmer všetko zmenil.
„Počas celej vlaňajšej letnej prípravy som sa necítil vo svojej koži, vedel som, že niečo nie je v poriadku, ale nepoznal som príčinu. Potom som išiel do kempu českej reprezentácie do 18 rokov, kde som odohral aj zápas proti Švajčiarsku, ale následne som celý ožltol a následne som musel odísť,“ spomína 18-ročný hokejista.
Bola to otázka hodín
Lekári najskôr predpokladali žltačku, testy však ukázali iný, oveľa vážnejší problém – pečeň v katastrofálnom stave. Odpoveď priniesli ďalšie vyšetrenia: Wilsonova choroba, dedičné ochorenie spôsobujúce nadmerné ukladanie medi v pečeni.
Na začiatku augusta už ležal na operačnom stole. „Bolo to naozaj vážne. Lekári povedali, že to bola otázka hodín, že v akom stave som došiel do nemocnice. A dôležité bolo aj to, že sa našiel darca v takom skorom čase,“ priznáva mladý hokejista s tým, že si predtým ani len neuvedomoval, aký dôležitý orgán pečeň je.