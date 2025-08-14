Kedysi by im s Georginou hrozil trest bičovaním. Fanúšikova sa pýtajú, či sa Ronaldo ozaj žení z lásky
V prípade portugalskej futbalovej megahviezdy krajina prižmúrila obe oči.
„Zoberieme sa, keď to do seba zapadne,“ vravel ešte nedávno Cristiano Ronaldo. Keď teraz požiadal svoju partnerku Georginu o ruku, ľudí to veľmi neprekvapilo – tvoria pár vyše osem rokov a vychovávajú spolu päť detí. Mnohých fanúšikov skôr prekvapil diamant vo veľkosti obrovskej olivy a tiež miesto, ktoré Georgina označila v príspevku na Instagrame. Fotografia jej ruky s diamantom totiž nevznikla v Paríži ani v Dubaji, ale v Rijáde v Saudskej Arábii. A práve pri spomenutí tohto miesta sa vynorili mnohé diskusie o tom, či sa známy futbalista chce ženiť z lásky, alebo preto, že musí.
Unikátna zmluva
Cristiano Ronaldo sa dostal do Saudskej Arábie koncom roka 2022 po tom, ako ukončil spoluprácu s Manchesterom United. Len pár týždňov po odchode zo slávneho anglického klubu pristál v Rijáde, kde podpísal mastnú zmluvu so saudským tímom Al Nassr, ktorá mu podľa rôznych odhadov prináša približne 200 miliónov dolárov vrátane platov, bonusov a marketingových dohôd. „Áno, je to unikátna zmluva, ale ja som unikátny hráč. Takže je to v poriadku,“ okomentoval sebavedome pre britský denník The Guardian.
Pre Saudskú Arábiu to bol strategický ťah — vláda cez projekt Vision 2030 investuje obrovské sumy do športu, aby zlepšila imidž krajiny a prilákala svetovú pozornosť. Ronaldo sa stal tvárou tohto úsilia, pričom jeho príchod prezentovali ako „historický moment“ pre saudský futbal.
Saudská Arábia je absolútna monarchia, kde celú moc drží kráľ a jeho syn, korunný princ Mohammed bin Salmán. Politické strany a opozícia neexistujú a akákoľvek kritika vlády či kráľovskej rodiny je trestná. Médiá sú prísne kontrolované štátom a aj príspevok na sociálnych sieťach môže viesť k zatknutiu. Krajina nemá písaný trestný zákonník – súdy rozhodujú podľa islamského práva šaría a sudcovia ho vykladajú rôzne. Hoci by mali zákony platiť pre každého, ak máte peniaze a ste slávny, pripúšťa sa výnimka, tak ako to bolo v prípade Cristiana Ronalda a jeho partnerky.
Trest bičovaním
Ako uviedol New York Times, hlavné mesto konzervatívneho islamského kráľovstva sa zvyčajne nespája s predstavou, že by sa tam zbiehali páry, aby oslávili svoju lásku. Pred 10 rokmi tam po uliciach hliadkovala náboženská polícia, ktorá hľadala nemanželské páry a kričala na ženy, aby si zakryli vlasy. Pohlavný styk mimo manželstva bol donedávna trestaný bičovaním.