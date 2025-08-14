Pekná, ale hlúpa, píšu jej neprajníci. Silvia Kucherenko si povedala dosť a vyšla s kožou na trh
Modelka a podnikateľka sa preslávila najmä svojím výzorom, ktorý mnohí považujú za „vylepšený“.
Už mám toho dosť, povedala si. Silvia Kucherenko už roky čelí nenávistným a škaredým slovám, ktorými mnohí Slováci komentujú jej výrazný výzor. Preto sa rozhodla prehovoriť a uviesť veci na pravú mieru. Otvorene prehovorila o zákroku, ktorý podstúpila, a neprajníkom vyslala jasný odkaz.
Pekná, ale hlúpa
Silvia Kucherenko patrí k osobnostiam, ktoré polarizujú spoločnosť. Rodáčka z Trebišova vraví, že so závisťou sa stretávala už ako tínedžerka. „Žiarlivé reakcie som zažívala už na strednej škole a pokračovalo to aj neskôr v živote aj teraz,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti Silvia, ktorá sa takmer každý deň stretáva s tým, že jej ľudia píšu nenávistné a škaredé komentáre, ktoré sa zväčša týkajú jej výzoru.
Modelka pritom už dávnejšie dokázala, že nie je len bezduchou „barbinou". Po piatich rokoch si totiž splnila svoj študentský sen a získala vysokoškolský diplom. Vzdelanie je pre ňu veľmi dôležité.
Stále sa však nájdu ľudia, ktorí na jej osobu nevedia nájsť pekného slova. „A viem, že aj keby som vyštudovala tri vysoké školy, z toho jednu rovno na Harvarde, stále sa nájdu ľudia, ktorí ma bez osobného stretnutia rýchlo odpíšu vetou ‚pekná, ale hlúpa‘,“ myslí si známa podnikateľka. Preto sa rozhodla, že vyjde s pravdou vo.