Dostanete o päťdesiat eur viac a nemusíte ani lusknuť prstom. Veľká zmena teší desaťtisíce Slovákov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dostanete o päťdesiat eur viac a nemusíte ani lusknuť prstom. Veľká zmena teší desaťtisíce Slovákov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 531 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dostanete o päťdesiat eur viac a nemusíte ani lusknuť prstom. Veľká zmena teší desaťtisíce Slovákov

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio, Chat GPT/Dobré noviny

Zvýšenie životného minima ovplyvnilo viacero vecí.

Začiatok prázdnin nepriniesol dobré správy iba pre deti, ktoré sa tešili na dva mesiace voľna a oddych od školy. Časť Slovákov sa raduje z iného faktu – ako pripomína Finsider, vzhľadom na zvýšenie sumy životného minima, ktoré nastalo 1. júla, vzrástli aj dve dôležité dávky.

Od tohto dňa sa totiž zvýšil príspevok na opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) o 48 eur na 663,50 eura. V prípade, že sa opatrovateľ stará o dve a viac znevýhodnených osôb, ho poteší nárast o 68 eur na 882,50 eur. Úprava mesačnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie sa tento rok má prejaviť u vyše 75-tisíc jeho poberateľov

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Rollz International

Nárok na opatrovateľský príspevok má osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a:

  • je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo

  • býva s fyzickou osobou s ŤZP.

Ako oznámil minister práce Erik Tomáš, zvýšila sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie z 5,83 eura na 6,22 eura.  „Ale uvediem príklad. Osobný asistent odpracuje mesačne 160 hodín, teda 8 hodín denne a 20 pracovných dní. V takomto prípade si osobný asistent pomôže navyše takmer o 63 eur. Čiže namiesto 932 eur dostane takmer tisícku,“ vysvetlil šéf rezortu.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Tisícka môže potešiť aj vašu rodinu. Na peniaze navyše majú nárok Slováci, ktorí si to zaslúžia

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.