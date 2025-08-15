Dostanete o päťdesiat eur viac a nemusíte ani lusknuť prstom. Veľká zmena teší desaťtisíce Slovákov
Zvýšenie životného minima ovplyvnilo viacero vecí.
Začiatok prázdnin nepriniesol dobré správy iba pre deti, ktoré sa tešili na dva mesiace voľna a oddych od školy. Časť Slovákov sa raduje z iného faktu – ako pripomína Finsider, vzhľadom na zvýšenie sumy životného minima, ktoré nastalo 1. júla, vzrástli aj dve dôležité dávky.
Od tohto dňa sa totiž zvýšil príspevok na opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) o 48 eur na 663,50 eura. V prípade, že sa opatrovateľ stará o dve a viac znevýhodnených osôb, ho poteší nárast o 68 eur na 882,50 eur. Úprava mesačnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie sa tento rok má prejaviť u vyše 75-tisíc jeho poberateľov
Nárok na opatrovateľský príspevok má osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a:
-
je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo
-
býva s fyzickou osobou s ŤZP.
Ako oznámil minister práce Erik Tomáš, zvýšila sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie z 5,83 eura na 6,22 eura. „Ale uvediem príklad. Osobný asistent odpracuje mesačne 160 hodín, teda 8 hodín denne a 20 pracovných dní. V takomto prípade si osobný asistent pomôže navyše takmer o 63 eur. Čiže namiesto 932 eur dostane takmer tisícku,“ vysvetlil šéf rezortu.