VIDEO: Volanie z balkóna počuli až na ulici. Košickí hrdinovia nezaváhali, za seniorkou sa vydali po lešení
Zúfalé volanie z balkóna ich priviedlo k dramatickej akcii.
Keď sa na sídlisku v Košiciach z balkóna ozval naliehavý ženský hlas, bolo jasné, že ide o sekundy. Staršia žena uväznená vo svojom byte volala o pomoc, no dvere boli zamknuté zvnútra a ona sa k nim nedokázala dostať. Hrdinskí záchrancovia ani na moment nezaváhali a za bezmocnou seniorkou sa po lešení vyšplhali až k jej balkónu.
„Ľudskosť a ochota pomôcť sú hodnoty, ktoré by sme si mali chrániť,“ zhodnotili na sociálnej sieti košickí policajti zásah svojich kolegov, ktorí pri bežnej pochôdzke dostali hlásenie o volaní o pomoc. „Po príchode na miesto zistili, že ide o seniorku, ktorá sa nemohla dostať z bytu a bola zjavne rozrušená,“ dodali.
Žiaľ, dvere boli zamknuté a seniorka ich sama nevládala odomknúť. „Policajti sa rozhodli konať – po stavebnom lešení vyliezli až k bytu a preskočili na balkón, aby sa k žene dostali. Tým sa vyhli násilnému vniknutiu, ktoré by poškodilo dvere a zanechalo byt nezabezpečený,“ opísali muži zákona netradičný postup, ktorý zachytili aj telové kamery.
Po tom, čo sa k nej dostali, jeden z nich ženu opatrne vzal na ruky a zniesol ju až k bráne. Tam ju odovzdali záchranárom, ktorí ju previezli do nemocnice. „Rýchly zásah a odhodlanie hliadky zabránili tomu, aby sa jej situácia ešte zhoršila,“ uzavreli policajti, podľa ktorých pomoc prišla práve včas.