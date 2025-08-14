VIDEO: Volanie z balkóna počuli až na ulici. Košickí hrdinovia nezaváhali, za seniorkou sa vydali po lešení - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Volanie z balkóna počuli až na ulici. Košickí hrdinovia nezaváhali, za seniorkou sa vydali po lešení
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 541 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Volanie z balkóna počuli až na ulici. Košickí hrdinovia nezaváhali, za seniorkou sa vydali po lešení

— Foto: Polícia SR - Košický kraj

Zúfalé volanie z balkóna ich priviedlo k dramatickej akcii.

Keď sa na sídlisku v Košiciach z balkóna ozval naliehavý ženský hlas, bolo jasné, že ide o sekundy. Staršia žena uväznená vo svojom byte volala o pomoc, no dvere boli zamknuté zvnútra a ona sa k nim nedokázala dostať. Hrdinskí záchrancovia ani na moment nezaváhali a za bezmocnou seniorkou sa po lešení vyšplhali až k jej balkónu.

„Ľudskosť a ochota pomôcť sú hodnoty, ktoré by sme si mali chrániť,“ zhodnotili na sociálnej sieti košickí policajti zásah svojich kolegov, ktorí pri bežnej pochôdzke dostali hlásenie o volaní o pomoc. „Po príchode na miesto zistili, že ide o seniorku, ktorá sa nemohla dostať z bytu a bola zjavne rozrušená,“ dodali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZKE/videos/1428631565058516/

Žiaľ, dvere boli zamknuté a seniorka ich sama nevládala odomknúť. „Policajti sa rozhodli konať – po stavebnom lešení vyliezli až k bytu a preskočili na balkón, aby sa k žene dostali. Tým sa vyhli násilnému vniknutiu, ktoré by poškodilo dvere a zanechalo byt nezabezpečený,“ opísali muži zákona netradičný postup, ktorý zachytili aj telové kamery.

Po tom, čo sa k nej dostali, jeden z nich ženu opatrne vzal na ruky a zniesol ju až k bráne. Tam ju odovzdali záchranárom, ktorí ju previezli do nemocnice. „Rýchly zásah a odhodlanie hliadky zabránili tomu, aby sa jej situácia ešte zhoršila,“ uzavreli policajti, podľa ktorých pomoc prišla práve včas.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Z balkóna visí ruka, volala žena. Matúš, Tomáš a Karol zasiahli v poslednej chvíli, zachránili ľudský život

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.