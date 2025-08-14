Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 534 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

— Foto: Instagram @lydiaeckhardt_fashion

So sympatickým huslistom má návrhárka jedného syna.

„Chcem sa mu stále páčiť,“ hovorievala vždy s láskou v očiach a robila pre to všetko, čo len mohla. Lýdia Eckhardt svojho Janka milovala nadovšetko. Jedného dňa sa s ním však musela navždy rozlúčiť – zobrala jej ho totiž krutá choroba. Dnes už síce vychýrenej návrhárke tvár opäť zdobí úsmev a jazvy na jej duši vybledli, no na Janka si aj tak pravidelne spomenie a je mu za všetko, čo spolu prežili, navždy vďačná. Rokmi však pochopila zásadnú vec, ktorú sa snaží mať neustále na mysli a ktorou sa deň čo deň riadi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Módny salón LÝDIA ECKHARDT (@lydiaeckhardt_fashion)

Prísni rodičia, láskaví starkí

Narodila sa v Humennom a celé detstvo trávila na Liptove, na čo dodnes rada spomína. „Sú to pre mňa tie najkrajšie spomienky. Obdobie, keď som bola u mojich starých rodičov, je pre mňa také krásne ako v Babičke od Boženy Němcovej,“ vyznáva sa Lýdia pre portál Žijem v Ružomberku.

Hádanka.
Prečítajte si tiež: Mama bola módnou ikonou, ona si ako depešáčka tajne vyholila vlasy. Z rebelky je dnes spokojná záhradkárka

Rodičia bývali síce na malú Lýdiu prísni, no starí rodičia to svojou láskavosťou a starostlivosťou kompenzovali. „Starký mal v Likavke koňa, ako deti sme mu chodili pomáhať na lúky zvážať sená,“ spomína si Eckhardt, ktorá sa na Liptov vracia i dnes pomerne často, doteraz tam totiž žije celá jej rodina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miroslav Mäsiar | Slovakia | Hiking (@masiar.miroslav)

Šiť začala ako štrnásťročná

K móde mala dnes vychýrená módna návrhárka blízko od mladosti, šiť začala už ako štrnásťročná, pretože jej v ôsmaku na gymnáziu pripadalo divné nosiť veci po bratovi – veci sa totiž aj u nich dedili. Napriek tomu, že si šitie zamilovala, vyskúšala však neskôr študovať právo. „Vyrastala som v období socializmu a otec bol zástanca toho, že všetky peniaze treba investovať do vzdelania. Kým môj brat vedel, že chce byť lekárom (rovnako ako ich otec, pozn. red.), ja som vedela, že chcem byť čímkoľvek iným,“ zasmiala sa Lýdia, ktorá napokon i napriek štúdiu práva zakotvila pri svojej srdcovke a začala sa naplno venovať šitiu a návrhárstvu. A nie len takému hocijakému. Ako o sebe tvrdí, najradšej zo všetkého má takzvanú módu na druhý pohľad.  

Začiatky boli skromné, ale inšpiratívne. Ako Lýdia pred niekoľkými rokmi prezradila pre Dobré noviny, na prvú objednávku si úplne nespomína, pamätá si však prvý model, ktorý ušila. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.