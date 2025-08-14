Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť
So sympatickým huslistom má návrhárka jedného syna.
„Chcem sa mu stále páčiť,“ hovorievala vždy s láskou v očiach a robila pre to všetko, čo len mohla. Lýdia Eckhardt svojho Janka milovala nadovšetko. Jedného dňa sa s ním však musela navždy rozlúčiť – zobrala jej ho totiž krutá choroba. Dnes už síce vychýrenej návrhárke tvár opäť zdobí úsmev a jazvy na jej duši vybledli, no na Janka si aj tak pravidelne spomenie a je mu za všetko, čo spolu prežili, navždy vďačná. Rokmi však pochopila zásadnú vec, ktorú sa snaží mať neustále na mysli a ktorou sa deň čo deň riadi.
Prísni rodičia, láskaví starkí
Narodila sa v Humennom a celé detstvo trávila na Liptove, na čo dodnes rada spomína. „Sú to pre mňa tie najkrajšie spomienky. Obdobie, keď som bola u mojich starých rodičov, je pre mňa také krásne ako v Babičke od Boženy Němcovej,“ vyznáva sa Lýdia pre portál Žijem v Ružomberku.
Rodičia bývali síce na malú Lýdiu prísni, no starí rodičia to svojou láskavosťou a starostlivosťou kompenzovali. „Starký mal v Likavke koňa, ako deti sme mu chodili pomáhať na lúky zvážať sená,“ spomína si Eckhardt, ktorá sa na Liptov vracia i dnes pomerne často, doteraz tam totiž žije celá jej rodina.
Šiť začala ako štrnásťročná
K móde mala dnes vychýrená módna návrhárka blízko od mladosti, šiť začala už ako štrnásťročná, pretože jej v ôsmaku na gymnáziu pripadalo divné nosiť veci po bratovi – veci sa totiž aj u nich dedili. Napriek tomu, že si šitie zamilovala, vyskúšala však neskôr študovať právo. „Vyrastala som v období socializmu a otec bol zástanca toho, že všetky peniaze treba investovať do vzdelania. Kým môj brat vedel, že chce byť lekárom (rovnako ako ich otec, pozn. red.), ja som vedela, že chcem byť čímkoľvek iným,“ zasmiala sa Lýdia, ktorá napokon i napriek štúdiu práva zakotvila pri svojej srdcovke a začala sa naplno venovať šitiu a návrhárstvu. A nie len takému hocijakému. Ako o sebe tvrdí, najradšej zo všetkého má takzvanú módu na druhý pohľad.
Začiatky boli skromné, ale inšpiratívne. Ako Lýdia pred niekoľkými rokmi prezradila pre Dobré noviny, na prvú objednávku si úplne nespomína, pamätá si však prvý model, ktorý ušila.