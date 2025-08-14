Čím ste bližšie, tým je to horšie. Prečo ľuďom treba na malú potrebu hneď po príchode domov? - Dobré noviny
Dobré noviny
Čím ste bližšie, tým je to horšie. Prečo ľuďom treba na malú potrebu hneď po príchode domov?
Čím ste bližšie, tým je to horšie. Prečo ľuďom treba na malú potrebu hneď po príchode domov?

Odborníci poznajú odpoveď a naučia vás techniky, ktorými môžete nutkanie na močenie hravo zvládnuť.

Blížite sa k miestu, kde bývate, a už v aute cítite, že váš močový mechúr exploduje. Čím ste k domu bližšie, tým je to horšie, oblieva vás studený pot a mechúr doslova bolí. Skúšate odpútať pozornosť či zmeniť polohu na sedadle, no márne. Nepomáha vôbec nič. Prečo toľkí ľudia hneď po príchode domov doslova letia na toaletu? Vedci poznajú odpoveď na otázku, ktorá už v živote určite napadla aj vám.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jav známy ako „inkontinencia pri príchode domov“ podľa portálu Huffpost nastáva, pretože takzvaný situačný podnet, v tomto prípade príchod domov a vloženie kľúča do dverí, jednoducho vyvolá potrebu močiť. Stať sa to môže naozaj komukoľvek, ide totiž o bežnú reakciu nášho mozgu.

Hovorí mechúru, kedy močiť a kedy nie

Naša myseľ a telo sú hlboko prepojené a každú minútu vášho života spolupracujú, aby zabezpečili mnohé telesné funkcie, pričom riadia aj signály, ktoré sa nám demonštrujú ako hlad, únava či potreba cikať.

Mozog pritom automaticky dáva nášmu organizmu signál, kedy je močiť v poriadku a kedy nie. „Keď sme napríklad v aute na diaľnici a nikde v dohľade nie je žiadne odpočívadlo, mozog rozkáže močovému mechúru, aby sa držal na uzde, kým nebude v blízkosti toaleta,“ ozrejmuje Jessica Stern, klinická asistentka z NYU Langone Health.

Prečítajte si tiež: Potrestajú vás za cikanie do mora, ranný beh i hrad z piesku. Odborníci radia dovolenkárom, kde si dať pozor

Keď sa k nej zrazu blížite, začne mozog inhibičné singály potláčať. Je si totiž vedomý, že úľava je na dosah, a tak potreba postupne silnie. Ak sa zároveň signálom opakovane podvolíte a zakaždým pri príchode domov utekáte ako prvé močiť, len si tým podľa Sternovej asociáciu s okamžitým cikaním po príchode domov posilňujete, a čím dlhšie to budete robiť, tým viac si tento vzorec vo vašom živote utvrdíte. „Je to podobné ako Pavlovov reflex. V podstate naučíte mozog, že hneď po príchode domov je čas na močenie,“ vysvetľuje odborníčka, podľa ktorej však existuje hneď niekoľko spôsobov, ako toto nepríjemné nastavenie mozgu premazať.

Všetko je v hlave

