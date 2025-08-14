Po prvej skúsenosti vedel, že to chce robiť už navždy. Tomuto chlapcovi zmenila život srdcová záležitosť
Doma ho viedli k športu, ale jednu jeho vášeň s ním nikto z rodiny nezdieľal.
Na svet prišiel za dramatických okolností, bol fialový a omotaný pupočnou šnúrou. V škole bol skôr nenápadnou šedou myškou, mama za neho písala slohy a vyrastal ako typické petržalské dieťa, ktorému rodičia od mala vštepovali lásku k športu.
Chlapec z fotografie mal len 13 rokov, keď v sebe objavil vášeň, ktorú s nikým v rodine nezdieľal. V tom čase bol ešte brankárom, no na ihrisku občas v duchu odpočítaval minúty, kedy si konečne vyzuje kopačky a posadí sa pred televízor. Práve tam totiž vysielali program, ktorý navždy zmenil jeho smerovanie.