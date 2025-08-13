Slováci, baľte si kufre, prichádzajú letenky za pár eur. Wizz Air spúšťa 12 nových liniek z Bratislavy
Otvorenie základne predstavuje historický míľnik pre bratislavské letisko.
„Štipnite ma, nech viem, že sa mi to nesníva,“ napísala na sociálne siete nadšená cestovateľka Janka po tom, čo si prečítala skvelú správu. Bratislava sa stáva dôležitým cestovným uzlom a už tento rok nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air u nás spustí 12 nových liniek. Ako informovala Pluska, cestujúci sa môžu tešiť na úplne nové lety a cena letenky vás môže vyjsť na menej ako lístok na vlak do Košíc.
Nová základňa
„S radosťou dnes oznamujeme otvorenie základne v Bratislave, na ktorú umiestnime dve moderné lietadlá Airbus A321neo. Dnešný deň je dôležitým míľnikom v raste Wizz Air na Slovensku,“ povedal Mauro Peneda, výkonný riaditeľ Wizz Air Malta, podľa ktorého nové spojenia umožnia Letisku M. R. Štefánika výrazne rásť. Rozšírenie leteckých liniek sa pozitívne odrazí nielen na počte cestujúcich, ale aj na pracovných miestach, keďže nové lietadlá potrebujú približne 30 nových zamestnancov.
„Otvorenie základne Wizz Air predstavuje historický míľnik pre Letisko M. R. Štefánika. Najväčšie rozšírenie leteckých liniek, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom, je významným úspechom a prinesie výrazný nárast počtu cestujúcich z aktuálnych dvoch miliónov až na tri milióny ročne v nasledujúcich rokoch,“ doplnil generálny riaditeľ letiska Dušan Novota, ktorý prezradil aj destinácie, na ktoré sa môžu cestovatelia tešiť.
Na sever aj na juh
Novými leteckými linkami budú od polovice novembra a decembra Atény, Alicante, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo, Niš, Plovdiv, Varna a Oslo. Zároveň od 28. októbra tohto roka bude letecký dopravca lietať z Bratislavy aj do Bukurešti.
Lety na nové pravidelné linky z Bratislavy si cestovatelia môžu už teraz rezervovať na webovej stránke dopravcu alebo cez mobilnú aplikáciu, kde ceny začínajú od 17,99 eura. „Zlepšenie leteckého prepojenia Bratislavy je súčasťou našej dlhodobej stratégie rozširovať sieť európskych destinácií a ponúkať nízke ceny leteniek,“ uzavrel Peneda.