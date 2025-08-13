Slováci, baľte si kufre, prichádzajú letenky za pár eur. Wizz Air spúšťa 12 nových liniek z Bratislavy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slováci, baľte si kufre, prichádzajú letenky za pár eur. Wizz Air spúšťa 12 nových liniek z Bratislavy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 537 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slováci, baľte si kufre, prichádzajú letenky za pár eur. Wizz Air spúšťa 12 nových liniek z Bratislavy

Ilustračné zábery.
Ilustračné zábery. — Foto: Freepik; Wikimedia commons

Otvorenie základne predstavuje historický míľnik pre bratislavské letisko.

„Štipnite ma, nech viem, že sa mi to nesníva,“ napísala na sociálne siete nadšená cestovateľka Janka po tom, čo si prečítala skvelú správu. Bratislava sa stáva dôležitým cestovným uzlom a už tento rok nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air u nás spustí 12 nových liniek. Ako informovala Pluska, cestujúci sa môžu tešiť na úplne nové lety a cena letenky vás môže vyjsť na menej ako lístok na vlak do Košíc.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=642476964582446&set=a.642476957915780

Nová základňa

„S radosťou dnes oznamujeme otvorenie základne v Bratislave, na ktorú umiestnime dve moderné lietadlá Airbus A321neo. Dnešný deň je dôležitým míľnikom v raste Wizz Air na Slovensku,“ povedal Mauro Peneda, výkonný riaditeľ Wizz Air Malta, podľa ktorého nové spojenia umožnia Letisku M. R. Štefánika výrazne rásť. Rozšírenie leteckých liniek sa pozitívne odrazí nielen na počte cestujúcich, ale aj na pracovných miestach, keďže nové lietadlá potrebujú približne 30 nových zamestnancov.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Slováci zmeškali let, pretože stáli v zlom rade. Tieto chyby robia dovolenkári na bratislavskom letisku

„Otvorenie základne Wizz Air predstavuje historický míľnik pre Letisko M. R. Štefánika. Najväčšie rozšírenie leteckých liniek, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom, je významným úspechom a prinesie výrazný nárast počtu cestujúcich z aktuálnych dvoch miliónov až na tri milióny ročne v nasledujúcich rokoch,“ doplnil generálny riaditeľ letiska Dušan Novota, ktorý prezradil aj destinácie, na ktoré sa môžu cestovatelia tešiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1368944221258015&set=a.298986971587084

Na sever aj na juh

Novými leteckými linkami budú od polovice novembra a decembra Atény, Alicante, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo, Niš, Plovdiv, Varna a Oslo. Zároveň od 28. októbra tohto roka bude letecký dopravca lietať z Bratislavy aj do Bukurešti.

Foto: Facebook - Letisko Bratislava / Airport Bratislava

Lety na nové pravidelné linky z Bratislavy si cestovatelia môžu už teraz rezervovať na webovej stránke dopravcu alebo cez mobilnú aplikáciu, kde ceny začínajú od 17,99 eura. „Zlepšenie leteckého prepojenia Bratislavy je súčasťou našej dlhodobej stratégie rozširovať sieť európskych destinácií a ponúkať nízke ceny leteniek,“ uzavrel Peneda.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Videl, ako pasažierov vymrštilo zo sedadla. Pilot prezradil, čo by sme nemali robiť počas turbulencií

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.