Poznáte ho z rozprávky o Snehulienke. Špeciálny koláč cukrára Maršálka je iný ako ostatné letné dezerty
Pred podávaním nezabudnite nechať dezert úplne vychladnúť, inak by sa mohol rozpadnúť.
Máte doma egreše, ríbezle, višne, broskyne, marhule alebo iné sezónne ovocie a už neviete, čo s takou bohatou úrodou robiť? V tom prípade vás jednoznačne poteší sladký tip cukrára Josefa Maršálka, ktorý sa chuťou ani zďaleka nepodobá ostatným letným koláčom. Ten jeho je totiž vytrhnutý rovno z rozprávky.
Upečte si ho s priateľmi
Veselý cukrár Josef miloval pečenie už od útleho detstva. Namiesto hrania sa s autíčkami sa motal v babičkinej kuchyni a hoci po základnej škole vyhovel rodičom a vyštudoval gymnázium, vášeň k cukrárskemu remeslu ho napokon úplne premohla a k pečeniu sa vrátil.
Dnes sa objavuje na televíznych obrazovkách, má vďačné publikum, ktoré pravidelne čaká na jeho recepty a nedávno fanúšikov potešil tipom na neobyčajný koláč. Podľa Josefa je najlepšie pripravovať jeho viaceré verzie spolu so susedmi alebo s priateľmi a navzájom z každého ochutnať, pretože jedlo zbližuje.
„Mohlo by sa zdať, že to je len ďalší ovocný letný koláč, ale nenechajte sa oklamať. Toto je fantastický koláč, ktorý poznáte z rozprávok, napríklad z tej o Snehulienke. Pred podávaním ho v každom prípade nechajte dobre vychladnúť, horúci by sa vám rozpadol,“ vysvetlil vo svojom videorecepte obľúbený cukrár a dodal, že pre extra chrumkavú krustu je najlepšie koláč pred pečením poriadne potrieť ľadovou vodou a posypať cukrom.