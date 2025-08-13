Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca
Pre syna minula všetky úspory.
„Každý jeho nudný deň musel vyzerať ako afterparty,“ hovorí Vladislav Plevčík, herec, ktorý sa v novom filme vžil do kože Karola Duchoňa. Legendárny spevák bol synom prísneho otca alkoholika, pred ktorým ho od detstva chránila mama Oľga – najskôr pred krikom a bitkou, neskôr pred hanbou, keď už Karol bojoval s vlastným démonom. „Opičou láskou“ ho bránila až do konca, hoci vedela, že jeho pád je nezastaviteľný.
Roztrieskaná gitara
„Ježiško ma veľmi ľúbi, keď mi priniesol taký darček,“ povedal Karol Duchoň, keď ako šesťročný dostal na Vianoce harmoniku a opisoval to ako najradostnejšiu udalosť svojho detstva. Hudba bola jeho život. Učivo si síce nepamätal a nebavilo ho ani memorovanie básničiek, ale keď vyberali žiakov na spevácke súťaže, Karolova ruka vystrelila vždy prvá.
„Ja naozaj neviem nič, iba nosiť piesne. Ale možno, že niekedy pieseň je viac, ako by sa zdalo,“ vravel neskôr Duchoň, ktorého v sne o speváckej kariére podporovala mama Oľga potajme, ktorá tak aj raz kúpila gitaru. Karolov otec bol rázne proti, pretože umelcov považoval za komediantov a zo syna chcel mať vylepšenú verziu seba samého – inžiniera, ktorý to raz ďaleko dotiahne. Karol nakoniec z donútenia nastúpil na strednú strojnícku školu v Partizánskom, no keď rodičia jedného dňa odišli na dovolenku do Juhoslávie, zbalil si svoje veci a odišiel na spevácke turné ďaleko od svojej rodiny, no najmä od otca, ktorý synovi od nervov roztrieskal gitaru.
Krik a bitka
Karol Duchoň sa zaprisahal, že nikdy nebude ako otec – nebude agresor a nepodľahne alkoholu. Nakoniec sa stal mužom, ktorý sa nedal ustrážiť. „Myslíte, že po tom, čo doma zažil krik, bitku a úteky pred otcom, chcel mať aj vo vlastnej rodine to isté? Aby som ho naháňala, sledovala a kričala?“ pýtala sa v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ manželka Elenka, ktorá svojho manžela v každom liste prosila, aby nepil.