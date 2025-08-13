Prekvapil ju, keď prišiel tancovať do šou. Mama Petra Sagana má aj napriek ťažkému osudu úsmev na perách
Pani Saganová trávi väčšinu svojho času v Dome pokoja Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom.
Pre problémy s alkoholom musela podstúpiť transplantáciu pečene a ani manželstvo s Ľubomírom Saganom nebolo bezproblémové. Pani Helena, mama najúspešnejšieho slovenského cyklistu Petra Sagana, to v živote ľahké nemala. Napriek tomu jej úsmev z pier neschádza. Už dlhšiu dobu síce pobýva v domove pre seniorov, no podľa zverejnených fotografií na jeho stránke sa zdá, že je v Dome pokoja Žofie Bosniakovej spokojná. Na svojho milovaného syna nezabúda ani tu a je na neho patrične hrdá. Píše o tom portál Šport24.sk.
Pohnutá minulosť
Mama Peťa Sagana má za sebou pohnutú minulosť, kvôli alkoholu mala totiž vážne zdravotné problémy a musela dokonca absolvovať náročnú operáciu. „Zlyháva mi pečeň a musia mi ju transplantovať. Vymieňajú mi krv a stále čakám, kedy sa to konečne stane, kedy sa konečne nájde vhodný darca. Občas však neverím, že sa tak stane. Lekári tvrdia, že pre alkohol... Je to moja minulosť, na ktorú nie som hrdá,“ priznala pre Plus Jeden Deň ešte v roku 2014, keď bola hospitalizovaná v nemocnici.
Jednoduché to však nemala ani v súkromí, jej manželstvo s Peťovým otcom Ľubomírom Saganom sa dalo nazvať všelijako, len nie ako idylické. Otec trojnásobného majstra sveta má napríklad nemanželského syna a roky žije s inou partnerkou, s ktorou sa ukazuje aj na verejnosti.
Napriek nie príliš ľahkému osudu sa však zdá, že pani Saganová sa má dnes už dobre a spokojne žije už dlhší čas v v Dome pokoja Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Na dostupných fotografiách domova dôchodcov sa totiž usmieva a srší z nej pozitívna energia.