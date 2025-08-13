Venuša s Jupiterom sa na oblohe pobozkali a Slovensko onemelo. Pozrite sa, ako vyzerala nebeská šou
V týchto dňoch sme mohli nad ránom pozorovať niečo úžasné.
Ľudia, ktorí sa skoro ráno vybrali do práce, sa zastavovali na uliciach a neveriaco hľadeli na oblohu, kde sa "bozkával" Jupiter s Venušou. Po niekoľkých rokoch sa totiž na Slovensku zopakovalo unikátne nebeské divadlo - konjunkcia týchto dvoch výrazných nebeských telies.
Privstal si aj známy popularizátor vedy, Samuel Kováčik alias Vedátor. Prečo sa planéty, ktoré sú inak od seba poriadne vzdialené, zobrazujú vedľa seba? Hviezdne mapy podľa Vedátora ukazujú, že Jupiter sa nachádza na opačnom konci slnečnej sústavy a ide len o optický efekt.
Priblíženia Venuše s Jupiterom sa sa v priemere deje raz za 13 mesiacov, no v tomto prípade to bolo dlhšie. Nebeský bozk sme u nás naposledy zažili v marci 2023.
Konjunkcie v súčasnosti namajú veľký vedecký význam, sú skôr estetickým zážitkom pre verejnosť ale aj odborníkov. Kedysi sa však verilo, že majú magickú moc a napríklad vedú ku vzniku nových hviezd.