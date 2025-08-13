Venuša s Jupiterom sa na oblohe pobozkali a Slovensko onemelo. Pozrite sa, ako vyzerala nebeská šou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Venuša s Jupiterom sa na oblohe pobozkali a Slovensko onemelo. Pozrite sa, ako vyzerala nebeská šou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 537 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Venuša s Jupiterom sa na oblohe pobozkali a Slovensko onemelo. Pozrite sa, ako vyzerala nebeská šou

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Unsplash/Chris a Unsplash/Blair Fraser

V týchto dňoch sme mohli nad ránom pozorovať niečo úžasné.

Ľudia, ktorí sa skoro ráno vybrali do práce, sa zastavovali na uliciach a neveriaco hľadeli na oblohu, kde sa "bozkával" Jupiter s Venušou. Po niekoľkých rokoch sa totiž na Slovensku zopakovalo unikátne nebeské divadlo - konjunkcia týchto dvoch výrazných nebeských telies.

Privstal si aj známy popularizátor vedy, Samuel Kováčik alias Vedátor. Prečo sa planéty, ktoré sú inak od seba poriadne vzdialené, zobrazujú vedľa seba? Hviezdne mapy podľa Vedátora ukazujú, že Jupiter sa nachádza na opačnom konci slnečnej sústavy a ide len o optický efekt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Samuel Kováčik (@vedator_sk)

Priblíženia Venuše s Jupiterom sa sa v priemere deje raz za 13 mesiacov, no v tomto prípade to bolo dlhšie. Nebeský bozk sme u nás naposledy zažili v marci 2023.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/magdalena.klimekova.7/posts/pfbid02mJ8D5qaRXaKy5e9sha7pcuGgd2ojCSpJGGc83PJmBMyPvNQ37ZJh3YQPWCPTDbAql

Konjunkcie v súčasnosti namajú veľký vedecký význam, sú skôr estetickým zážitkom pre verejnosť ale aj odborníkov. Kedysi sa však verilo, že majú magickú moc a napríklad vedú ku vzniku nových hviezd. 

Ilustračné fotografie.
Prečítajte si tiež: FOTO: Už o pár hodín nás čaká exkluzívna nebeská šou. Všímajte si, do akej farby sa zaodeje mesiac

 

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.