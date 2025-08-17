Keď policajti zaklopali na jej dvere, mama ich poslala preč. Tomášovi Holému smrť predpovedala suseda
Legendárny herec bol rovnako silný ako jeho mamička.
Z jeho spolužiakov sú úspešní advokáti, podnikatelia a sudcovia, no on navždy zostal malým chlapcom s odstávajúcimi ušami – miláčikom televíznych divákov. „Kamaráti mu hovorili Božský, pretože naozaj božský bol,“ hovorila Lucie Bílá o legendárnom hercovi, s ktorým kedysi tvorila pár. Tomáš Holý bol najslávnejším detským hercom, vyčaroval úsmev cudzím ľuďom a nevedomky zachránil život vlastnej mamičke. On sám nakoniec odišiel z tohto sveta priskoro pre osudovú chybu v momente, keď sa naplnila predpoveď jeho susedy. Nebyť mamy Marušky, Lucie Bílá by Tomášov náhly odchod nezvládla.
Chlapec z rozvedenej rodiny
Tomáš Holý sa narodil rodičom Václavovi a Marii, ktorí sa zoznámili na podnikovom večierku v kulturáku na pražských Vinohradoch. „Dali si spolu pohárik a pri tom poháriku otec pozval mamu na ‚mejdan‘ a... Nakoniec sa v septembri 1967 vzali na Staromestskej radnici. To už bola mama, typicky na vtedajšiu dobu, v treťom mesiaci,“ spomínal v knihe Jmenuje se Tomáš Ota Kars, ktorý popísal Tomáša Holého ako neposedného chlapca, ktorý „nežne“ neposlúchal a bol živým striebrom. Hoci jeho detstvo vyzeralo bezstarostne, rodičia prežívali ťažké časy.
Nemali peniaze, Václav sa snažil privyrobiť a čím viac bol z domu, tým sa navzájom viac vzďaľovali. Tomášovi rodičia sa nakoniec v 70. rokoch rozviedli, no aj napriek tomu spolu celý život vychádzali veľmi dobre. Otec k ním chodil nielen na Štedrý deň a na nedeľné obedy, ale pravidelne navštevoval aj svojich bývalých svokrovcov a bližšiu rodinu. „A ako na rozchod rodičov reagoval sám Tomáš? Čo si myslel, čo cítil, ako veľmi ho to trápilo? Do hlavy sme mu vtedy nikto nevideli, takže sa o tom môžeme len dohadovať,“ prezradil Tomášov celoživotný priateľ Ota Kars. Rozvodom rodičov sa pravdepodobne Tomáš preniesol aj vďaka tomu, že sa stal v tom čase úplnou náhodou malou filmovou hviezdou.
Zachránil mamu s rakovinou
Pred kamery sa Tomáš Holý dostal, keď počas natáčania Marečku, podejte mi pero! ochorel jeden z detských hercov. „Ak poznáte malého chlapca, ktorý dokáže povedať tri vety a neroztrasie sa pred kamerou, priveďte ho!“ zvolal vraj režisér Oldřich Lipský, ktorému sa prihlásil barrandovský rekvizitár Honza. Práve on mal sedemročného synovca Tomáša Holého, ktorý scénu zahral tak prirodzene a vtipne, že si ho režisér zavolal aj do svojho ďalšieho filmu.
Tú najväčšiu slávu Tomáš zažil vďaka filmom Marie Poledňákovej a počas dvoch rokov sa chlapec z Prahy stal najslávnejším dieťaťom v krajine. Najväčšiu hrdosť cítila Tomášova mamička, ktorá sa však z úspechu nemohla tešiť dlho. Jedného dňa jej totiž diagnostikovali rakovinu.