Keď policajti zaklopali na jej dvere, mama ich poslala preč. Tomášovi Holému smrť predpovedala suseda - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď policajti zaklopali na jej dvere, mama ich poslala preč. Tomášovi Holému smrť predpovedala suseda
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

SLEDUJE NÁS 207 514 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď policajti zaklopali na jej dvere, mama ich poslala preč. Tomášovi Holému smrť predpovedala suseda

Tomáš Holý s mamou.
Tomáš Holý s mamou. — Foto: Promo fotografie Česká televize (Ako vytrhnúť veľrybe stoličku); Facebook - Tomáš Holý

Legendárny herec bol rovnako silný ako jeho mamička.

Z jeho spolužiakov sú úspešní advokáti, podnikatelia a sudcovia, no on navždy zostal malým chlapcom s odstávajúcimi ušami – miláčikom televíznych divákov. „Kamaráti mu hovorili Božský, pretože naozaj božský bol,“ hovorila Lucie Bílá o legendárnom hercovi, s ktorým kedysi tvorila pár. Tomáš Holý bol najslávnejším detským hercom, vyčaroval úsmev cudzím ľuďom a nevedomky zachránil život vlastnej mamičke. On sám nakoniec odišiel z tohto sveta priskoro pre osudovú chybu v momente, keď sa naplnila predpoveď jeho susedy. Nebyť mamy Marušky, Lucie Bílá by Tomášov náhly odchod nezvládla.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2745571038868005&set=bc.AbrM6VoWVDBqdw1ZUglkUuUIPzFLQXksjXbEvpE4bk5d9rGV4f0HOmfEp2lqgklv424qTpv4NR1wQpbXa7mlew7zeX-Lzh8gOg7vevFPZp_fzvrYxqgAUKFFEDp6lvD4aJb-uSBe1WAno0XLrilmbByx&opaqueCursor=AbqGYvamYF_HeDH37TDilXxZRJt4ph_1JtlJpUIBkAj38BThmACKm7E231K9YbWSpnydIPVzu6qXqHmPWkDtNGkVlvfQTEwupBCJECykvLyLDRs7xt6gPBv10qWRwVIU78A9MlM9AXvxpicuAosYilMobaJzl_EQwLFhwDfSxbQ31RKTqcOYYsZUB52NFjvVGecvv3cH7ljQLR9dNFK5hUt1GZF45yInKGVLDXC1hqmKOoc9XINvjvBi3XJGgF4REgkMoMvlBw07PxuWFEAPE3G8JDIxF0nGBdyEITCNpaPfXYy10fwBXYCIdMnVvQ8aJRoVfJOlWoIEkX_2r03iDQrclWCxWNFXlvYaUacDTmMW0YDj_f9y3cCBqbdH8N-P1tLL4Ju1L4Q5HPu39Cy0LZiR80R9dVXl4f9TTX8biqFnYxsWW_TM--TIlqYKdTW7kjmSiFLhBiWS5lXt2rgUBebyz-yTZXXRMQMNqQ0YT-rGxcIp-iMTYL5zmowzlEAmMGt4PYiX7cBPFSHC_23fD9tzEtNxa1DYDmw-jwlZCyN90Q

Chlapec z rozvedenej rodiny

Tomáš Holý sa narodil rodičom Václavovi a Marii, ktorí sa zoznámili na podnikovom večierku v kulturáku na pražských Vinohradoch. „Dali si spolu pohárik a pri tom poháriku otec pozval mamu na ‚mejdan‘ a... Nakoniec sa v septembri 1967 vzali na Staromestskej radnici. To už bola mama, typicky na vtedajšiu dobu, v treťom mesiaci,“ spomínal v knihe Jmenuje se Tomáš Ota Kars, ktorý popísal Tomáša Holého ako neposedného chlapca, ktorý „nežne“ neposlúchal a bol živým striebrom. Hoci jeho detstvo vyzeralo bezstarostne, rodičia prežívali ťažké časy.

Prečítajte si tiež: Vďaka jablku bol šťastný 50 rokov. Staručký profesor z Marečku, podejte mi pero prežil neobyčajný život

Nemali peniaze, Václav sa snažil privyrobiť a čím viac bol z domu, tým sa navzájom viac vzďaľovali. Tomášovi rodičia sa nakoniec v 70. rokoch rozviedli, no aj napriek tomu spolu celý život vychádzali veľmi dobre. Otec k ním chodil nielen na Štedrý deň a na nedeľné obedy, ale pravidelne navštevoval aj svojich bývalých svokrovcov a bližšiu rodinu. „A ako na rozchod rodičov reagoval sám Tomáš? Čo si myslel, čo cítil, ako veľmi ho to trápilo? Do hlavy sme mu vtedy nikto nevideli, takže sa o tom môžeme len dohadovať,“ prezradil Tomášov celoživotný priateľ Ota Kars. Rozvodom rodičov sa pravdepodobne Tomáš preniesol aj vďaka tomu, že sa stal v tom čase úplnou náhodou malou filmovou hviezdou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1141795203980615&set=pb.100044504376803.-2207520000&type=3

Zachránil mamu s rakovinou

Pred kamery sa Tomáš Holý dostal, keď počas natáčania Marečku, podejte mi pero! ochorel jeden z detských hercov. „Ak poznáte malého chlapca, ktorý dokáže povedať tri vety a neroztrasie sa pred kamerou, priveďte ho!“ zvolal vraj režisér Oldřich Lipský, ktorému sa prihlásil barrandovský rekvizitár Honza. Práve on mal sedemročného synovca Tomáša Holého, ktorý scénu zahral tak prirodzene a vtipne, že si ho režisér zavolal aj do svojho ďalšieho filmu.

František Němec v kultových filmoch.
Prečítajte si tiež: Keď natáčali Ako dostať otecka do polepšovne, skoro prišiel o život. Z horolezca Ľuboša je 81-ročný elegán

Tú najväčšiu slávu Tomáš zažil vďaka filmom Marie Poledňákovej a počas dvoch rokov sa chlapec z Prahy stal najslávnejším dieťaťom v krajine. Najväčšiu hrdosť cítila Tomášova mamička, ktorá sa však z úspechu nemohla tešiť dlho. Jedného dňa jej totiž diagnostikovali rakovinu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.