DiCaprio nebol prvou voľbou. V Titanicu mal hrať iný hollywoodsky herec, no odmietol robiť jednu vec
Kolega Kate Winslet úplne uchvátil.
„Nakresli ma ako jedno z tvojich francúzskych dievčat,“ hovorila Kate Winslet v legendárnej scéne z Titanicu, keď za plátnom s ceruzkou v ruke sedel filmový Jack. Toho si zahral vtedy 22-ročný Leonardo DiCaprio a len ťažko si predstaviť, že by sa tejto úlohy zhostil niekto iný. Vďaka novej publikácii známeho producenta však vyšlo najavo, že Jacka si mal zahrať úplne iný herec a tým vraj bola Kate Winslet úplne fascinovaná.
Korzetová Kate
Keď režisér James Cameron hľadal hercov, ktorí by stvárnili hviezdnych milencov na zaoceánskej lodi odsúdenej na zánik, spomenul si na herečku Gwyneth Paltrow. Myslel si, že by bola dokonalou predstaviteľkou Rose.
Nakoniec ale dostal tip na Kate Winslet, ktorá sa preslávila vo filmoch Rozum a cit či Hamlet. Natáčaním historických drám si vyslúžila prezývku „korzetová Kate“, no James Cameron si ju v úlohe Rose spočiatku vôbec nedokázal predstaviť. „Obával som sa, že to bude vyzerať ako najlenivejší kasting na svete,“ spomínal v rozhovore pre GQ režisér, ktorý si nechcel vybrať niekoho tak jasne vyprofilovaného. Kate Winslet ho nakoniec očarila a on ihneď pochopil, že našiel tú pravú Rose. Ani s Jackom to nebolo jednoduché.
Kate uchvátil šarmom
Podľa úryvku z pripravovanej knihy zosnulého producenta Jona Landaua si Jacka mal pôvodne zahrať úplne iný hollywoodsky herec. Jedna veta ho však nakoniec stála túto životnú rolu.