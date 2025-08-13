DiCaprio nebol prvou voľbou. V Titanicu mal hrať iný hollywoodsky herec, no odmietol robiť jednu vec - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
DiCaprio nebol prvou voľbou. V Titanicu mal hrať iný hollywoodsky herec, no odmietol robiť jednu vec
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 537 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

DiCaprio nebol prvou voľbou. V Titanicu mal hrať iný hollywoodsky herec, no odmietol robiť jednu vec

Titanic / Ilustračná fotografia
Titanic / Ilustračná fotografia — Foto: Promo fotografie Titanic - 1997 Paramount Pictures and Twentieth Century Fox; Chat GPT/Dobré noviny

Kolega Kate Winslet úplne uchvátil.

„Nakresli ma ako jedno z tvojich francúzskych dievčat,“ hovorila Kate Winslet v legendárnej scéne z Titanicu, keď za plátnom s ceruzkou v ruke sedel filmový Jack. Toho si zahral vtedy 22-ročný Leonardo DiCaprio a len ťažko si predstaviť, že by sa tejto úlohy zhostil niekto iný. Vďaka novej publikácii známeho producenta však vyšlo najavo, že Jacka si mal zahrať úplne iný herec a tým vraj bola Kate Winslet úplne fascinovaná.

Korzetová Kate

Keď režisér James Cameron hľadal hercov, ktorí by stvárnili hviezdnych milencov na zaoceánskej lodi odsúdenej na zánik, spomenul si na herečku Gwyneth Paltrow. Myslel si, že by bola dokonalou predstaviteľkou Rose.

Titanic / Bratia Michel Marcel a Edmond Roger Navratil
Prečítajte si tiež: Jediný Slovák na Titanicu chcel uniesť svoje dve deti. Michal posledné slová venoval nevernej žene

Nakoniec ale dostal tip na Kate Winslet, ktorá sa preslávila vo filmoch Rozum a cit či Hamlet. Natáčaním historických drám si vyslúžila prezývku „korzetová Kate“, no James Cameron si ju v úlohe Rose spočiatku vôbec nedokázal predstaviť. „Obával som sa, že to bude vyzerať ako najlenivejší kasting na svete,“ spomínal v rozhovore pre GQ režisér, ktorý si nechcel vybrať niekoho tak jasne vyprofilovaného. Kate Winslet ho nakoniec očarila a on ihneď pochopil, že našiel tú pravú Rose. Ani s Jackom to nebolo jednoduché.

Kate uchvátil šarmom

Podľa úryvku z pripravovanej knihy zosnulého producenta Jona Landaua si Jacka mal pôvodne zahrať úplne iný hollywoodsky herec. Jedna veta ho však nakoniec stála túto životnú rolu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.