Každý deň raňajkovala to isté. Andrea sa celý týždeň stravovala ako princezná Kate, výsledky ju prekvapili
Princezná Kate / Ilustračné zábery
Princezná Kate / Ilustračné zábery — Foto: Wikimedia Commons/The Royal Navy, Freepik

Zdravé a chutné raňajky boli také sýte, že som na obed nemala taký hlad, priznala.

Ako by ste sa stravovali, ak by ste boli súčasťou kráľovskej rodiny? Kráľovná Alžbeta napríklad milovala čokoládu, nezniesla cesnak a od svojich piatich rokov nevynechala deň, v ktorom by si nepochutnala na sendviči s jahodovým džemom. Britská novinárka Andrea Blazquezová z denníka Express na týždeň vyskúšala jedálniček princeznej Kate a výsledky ju prekvapili.

Raňajkuje stále to isté

Ako uviedol prestížny módny časopis Harper's Bazaar, stravovacie návyky Kate Middleton zaujímajú ľudí po celom svete, preto zistili, čo princezná konzumuje od rána až do večera. Princezná z Walesu je údajne veľkou fanúšičkou ovsenej kaše, ktorú raňajkuje každé ráno.

Kráľovná Alžbeta II. je zdá sa v jedle konzervatívna.
Prečítajte si tiež: Kráľovná Alžbeta si už 90 rokov pochutnáva na tom istom jedle. Jej osobný kuchár teraz prezradil recept

Odborníci na výživu Kate pochválili, že si vybrala práve ovos, ktorý môže tvoriť jednoduché a výživné raňajky, ktoré majú vysoký obsah vlákniny a dokážu nadlho zasýtiť. Pravidelná konzumácia ovsených vločiek je podľa odborníkov dobrý spôsob, ako získať vitamíny skupiny B, železo, horčík a selén. To je napríklad dôvod, prečo Americká srdcová asociácia považuje ovsené vločky za jedlo zdravé pre srdce. Ovos okrem iného pomáha znížiť hladinu cholesterolu, zlepšuje trávenie a podporuje imunitu.

Po raňajkách si princezná vraj občas dopraje aj smoothie, do ktorého si dáva listovú zeleninu ako kel a špenát, spirulinu a čučoriedky. „Aj keď žiadne jedlo drasticky nezmení hladinu cholesterolu, vyvážená strava bohatá na tieto zložky určite môže podporiť zdravie srdca,“ uviedla pre Mirror odborníčka na výživu Helen Bell.

Dá si aj dezert

Kate zvyčajne uprednostňuje ľahký obed, ktorý je opäť bohatý na živiny a väčšinou vraj siahne po vegetariánskom jedle. Miluje rôzne druhy šalátov a jedlá z indickej kuchyne obsahujúce množstvo receptov, na ktoré nepotrebujete mäso. Harper's Bazaar uviedol, že medzi hlavnými jedlami si princezná dopraje aj desiatu alebo olovrant – dá si ovocie, zeleninu, goji alebo olivy či pukance, ktoré miluje.

