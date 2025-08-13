Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?
S kamarátkou vymysleli letnú brigádu, vďaka ktorej si nečakane privyrobili.
Škola jej nikdy veľmi nevoňala, matematiku obzvlášť neznášala a vôbec nevedela pochopiť, ako jej niekto môže rozumieť. Kým bola ešte malá, chcela byť predavačkou zeleniny, potom dlho snívala o kariére vodičky električky a hoci sa nakoniec dala na štúdium herectva, herečkou dnes nie je.
Dievčina z fotografie prežila nádherné detstvo. Prázdniny trávila na Kysuciach u starej mamy a občas tam robila hanbu. Spolu s kamarátkou totiž predávali chren, ktorý v celej dedine rástol ako burina. Ľudia ho od nich aj napriek tomu kupovali a dievčatá míňali zarobené peniaze na obrovské kopce zmrzliny.