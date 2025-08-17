Sestra Helenka sa o ňu starala, aj keď mala vážne chorú dcéru. Marika Gombitová vyhrala rodinu v lotérii - Dobré noviny
Sestra Helenka sa o ňu starala, aj keď mala vážne chorú dcéru. Marika Gombitová vyhrala rodinu v lotérii
Sestra Helenka sa o ňu starala, aj keď mala vážne chorú dcéru. Marika Gombitová vyhrala rodinu v lotérii

Marika Gombitová so sestrou Helenkou.
Keď ukázala súrodencov, fanúšikovia ich spoznali.

„Naša rodina žila v malom domčeku na kraji dediny a pretože ulice nemali mená, sami sme si ich pomenovali. Jedna bola Amerika, druhá Kuba, tretia Kórea a ďalšia Čína. My sme bývali v Kórei,“ smiala sa pri spomienkach na detstvo Marika Gombitová, ktorá si z tohto obdobia nedokázala vybaviť ani jednu zlú myšlienku. Pri sebe mala milujúcich rodičov a štyroch súrodencov, ktorí vždy stáli pri nej. Najmä sestra Helenka toho pre ňu obetovala veľmi veľa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MarikaGombitovaOfficial/photos/pb.100047719011734.-2207520000/812423958859920/?type=3

Známi Gombitovci

„Narodila som sa v Turanoch nad Ondavou, malej dedinke na severe východného Slovenska. Som piate, najmladšie dieťa ocka Michala a mamičky Margity a na môj príchod spolu s nimi čakali aj moja sestra Helenka a traja bratia – Ján, Dušan a Michal,“ spomínala vo svojej knihe Úlomky spomienok na súrodencov, z ktorých takmer všetci podedili hudobný talent.

Prečítajte si tiež: Nemôžem mať ženu na vozíčku, povedal muž jej života. Marika Gombitová a Alberto plánovali aj adopciu

„Jedine sestra Helenka sa nevenovala hudbe, zato mala veľmi šikovné ruky. Ovládala ručné práce, mala výtvarný talent. Bratia si založili rodinnú kapelu, ktorú nazvali Matador, aj keď im nikto nepovedal inak ako Gombitovci. Mišo hral na gitare, Janko s Dušanom na trúbkach,“ prezradila Marika Gombitová, ktorá s bratmi začala vystupovať ako 12-ročná, hoci ich prísna a silne veriaca mama bola rázne proti. Obmäkčili ju a nakoniec s maminým súhlasom spievala na dedinských zábavách a svadbách. Rodičia nikdy neskrývali hrdosť na svoje talentované ratolesti.

Statočná Helenka

„Čo môže byť pre dieťa lepšie než milujúci rodičia? V tomto sme mali so súrodencami obrovské šťastie, aj keď vtedy som to brala ako úplnú samozrejmosť a do hĺbky si to uvedomujem až dnes,“ priznala Marika Gombitová, ktorá mala šťastie aj na súrodencov a najmä na sestru Helenku. Práve ona sa o ňu starala, keď ochrnula po vážnej autonehode. „Neboj sa Marika, možno Pán Boh dá a ty nakoniec budeš chodiť,“ upokojovala sestra, ktorá si sama niesla svoj ťažký kríž.

