Stalo sa to rýchlo a ona zostala v tme. Zuzanu Mauréry naučilo vidieť v živote krásu až kruté obdobie
Treba prijať to, čo je, a nerobiť zo seba obeť, hovorí dnes herečka.

Divadelné decko s dobrou výchovou

Zuzana v divadle doslova vyrastala vďaka rodičom, otcovi Pavlovi Maurérym, sólistovi slovenské opery, a mame Darine Markovičovej, sólistke operety, sa tam totiž potulovala stále. A keďže bolo pre ňu prirodzeným prostredím, ľahko sa v ňom udomácnila aj neskôr, keď herecky začínala. „Vybrala som si síce tu ľahšiu ‚múzu‘ ako moji rodičia, predsa len, na ten každodenný hlasový dril som bola lenivá, ale aspoň som nebola vystavená porovnávaniu,“ ozrejmila v rozhovore pre Slovenku. Ako vraví, doma vraj neraz čelila kritike. „U nás sa dosť málo chválilo, viac sa riešili nedostatky, takže som, myslím, máličko náročnejšia a možno kritická k sebe aj k okoliu viac, ako je zvykom, ale aspoň to veci posúva,“ poznamenala s úsmevom.

Zuzana Mauréry.
Prečítajte si tiež: Tučibomba, makarón, vysmievali sa jej deti. Zuzana Mauréry mindráky premenila na životnú silu

Najsilnejšia životná skúsenosť

V priebehu štyroch mesiacov totiž otec ochrnul a mama dostala rakovinu. Zuzana Mauréry sa vtedy ocitla v absolútnej tme, z ktorej sa musela vlastnými silami vyškriabať. „Cítila som prítomnosť ľudskej konečnosti veľmi intenzívne a čeliť tomu a prijať to bola pre mňa jedna z najsilnejších skúseností,“ vyznala sa minulé leto v Karlových Varoch herečka, ktorá dnes už dobre vie, na čo treba vo chvíli, keď príde ťažká skúška, zamerať celú svoju vnútornú silu a pozornosť. V takých momentoch jej najviac pomohlo jediné uvedomenie.

