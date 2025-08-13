Stalo sa to rýchlo a ona zostala v tme. Zuzanu Mauréry naučilo vidieť v živote krásu až kruté obdobie
Treba prijať to, čo je, a nerobiť zo seba obeť, hovorí dnes herečka.
Túžila byť letuškou, ale svoj domov napokon našla v divadle a pred kamerou. „Všetko je tak, ako má,“ hovorí dnes pre český týždenník Televize Zuzana Mauréry, ktorá po rodičoch zdedila i výrazný spevácky talent. Populárna herečka zažila aj nemalé strasti, ako však hovorí, nemusí byť nutne len šťastná – život je pre ňu aj tak stále jedna veľká nádhera. A keď aj príde náročné obdobie, dobre vraj vie, čo má robiť, aby sa s ním čo najlepšie vyrovnala.
Divadelné decko s dobrou výchovou
Zuzana v divadle doslova vyrastala vďaka rodičom, otcovi Pavlovi Maurérym, sólistovi slovenské opery, a mame Darine Markovičovej, sólistke operety, sa tam totiž potulovala stále. A keďže bolo pre ňu prirodzeným prostredím, ľahko sa v ňom udomácnila aj neskôr, keď herecky začínala. „Vybrala som si síce tu ľahšiu ‚múzu‘ ako moji rodičia, predsa len, na ten každodenný hlasový dril som bola lenivá, ale aspoň som nebola vystavená porovnávaniu,“ ozrejmila v rozhovore pre Slovenku. Ako vraví, doma vraj neraz čelila kritike. „U nás sa dosť málo chválilo, viac sa riešili nedostatky, takže som, myslím, máličko náročnejšia a možno kritická k sebe aj k okoliu viac, ako je zvykom, ale aspoň to veci posúva,“ poznamenala s úsmevom.
„No v dospelosti, mám pocit, že mali na mňa rodičia zas ružové okuliare, takže sa to asi vyrovnalo,“ dodáva Mauréry, ktorá je dodnes mame a otcovi vďačná, že dostala výchovu, ktorá nebola prísna, ale udržala ju v určitých mantineloch, o ktoré sa mohla oprieť. To podľa nej dnešným deťom chýba – mnohokrát sú hlavami rodiny ony a nie rodičia, robí sa to, čo chce dieťa. Pre ňu by sa vraj mama aj rozkrájala a spravila by prvé aj posledné, ale určité pravidlá doma jednoducho platili a ona si nedovolila vyjednávať. „Som za to veľmi vďačná. Mohla som na tom neskôr stavať,“ hovorí Zuzana Mauréry, ktorá pred pár rokmi čelila v súvislosti s rodičmi obrovskej osobnej kríze.
Najsilnejšia životná skúsenosť
V priebehu štyroch mesiacov totiž otec ochrnul a mama dostala rakovinu. Zuzana Mauréry sa vtedy ocitla v absolútnej tme, z ktorej sa musela vlastnými silami vyškriabať. „Cítila som prítomnosť ľudskej konečnosti veľmi intenzívne a čeliť tomu a prijať to bola pre mňa jedna z najsilnejších skúseností,“ vyznala sa minulé leto v Karlových Varoch herečka, ktorá dnes už dobre vie, na čo treba vo chvíli, keď príde ťažká skúška, zamerať celú svoju vnútornú silu a pozornosť. V takých momentoch jej najviac pomohlo jediné uvedomenie.