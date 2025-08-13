Varil pre Beyoncé aj pre Jennifer Aniston. Rizoto šéfkuchára Vargu chutí ako z hviezdnej kuchyne - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Varil pre Beyoncé aj pre Jennifer Aniston. Rizoto šéfkuchára Vargu chutí ako z hviezdnej kuchyne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Zuzana Kocúriková

Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 536 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Varil pre Beyoncé aj pre Jennifer Aniston. Rizoto šéfkuchára Vargu chutí ako z hviezdnej kuchyne

Peter Varga a jeho hubové rizoto.
Peter Varga a jeho hubové rizoto. — Foto: Instagram/peter.varga.chef

Pri jeho miešaní treba mať trpezlivosť, no výsledok stojí za to.

Mal iba šesť rokov, keď začal piecť koláče a pripravovať nedeľné obedy. Šéfkuchár Peter Varga sa od svojich prvých pokusov v babičkinej kuchyni vypracoval až medzi svetové hviezdy, pre ktoré varil. Po 15 rokoch v zahraničí sa rozhodol vrátiť späť na Slovensko a o svoje bohaté skúsenosti, ktoré tam nabral, sa dnes delí so širokou verejnosťou.

Sú rovnakí ako my

Jennifer Lopez, Beyoncé, Pink, Jennifer Aniston či Mel Gibson. Pri týchto menách asi nikomu nenapadne ich priama spojitosť so Slovenskom. Rodák z Turne pri Senci, ktorému dnes hovoria „šéfkuchár hviezd“, však bol týmto celebritám oveľa bližšie, než si vieme predstaviť a mnohé z nich mu za jeho prácu dokonca aj osobne poďakovali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Varga (@peter.varga.chef)

„Sú to takí istí ľudia ako sme my, nebral som to tak, že by som varil pre nejaké svetové hviezdy. Vnímam ich ako hostí a tak by to aj malo byť,“ skromne poznamenal šéfkuchár Varga v rozhovore pre Dobré noviny.

Po 15 rokoch v Írsku sa napokon vrátil na Slovensko za rodinou a dnes svojimi receptami teší domácich. Niektoré z nich zdieľa aj s fanúšikmi na sociálnych sieťach a ako skúsený profesionál nepripravuje len náročné chody, ale aj jednoduché jedlá na úrovni, ktoré zvládne uvariť každý z nás.

Hubové rizoto šéfkuchára Petra Vargu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.