Varil pre Beyoncé aj pre Jennifer Aniston. Rizoto šéfkuchára Vargu chutí ako z hviezdnej kuchyne
Pri jeho miešaní treba mať trpezlivosť, no výsledok stojí za to.
Mal iba šesť rokov, keď začal piecť koláče a pripravovať nedeľné obedy. Šéfkuchár Peter Varga sa od svojich prvých pokusov v babičkinej kuchyni vypracoval až medzi svetové hviezdy, pre ktoré varil. Po 15 rokoch v zahraničí sa rozhodol vrátiť späť na Slovensko a o svoje bohaté skúsenosti, ktoré tam nabral, sa dnes delí so širokou verejnosťou.
Sú rovnakí ako my
Jennifer Lopez, Beyoncé, Pink, Jennifer Aniston či Mel Gibson. Pri týchto menách asi nikomu nenapadne ich priama spojitosť so Slovenskom. Rodák z Turne pri Senci, ktorému dnes hovoria „šéfkuchár hviezd“, však bol týmto celebritám oveľa bližšie, než si vieme predstaviť a mnohé z nich mu za jeho prácu dokonca aj osobne poďakovali.
„Sú to takí istí ľudia ako sme my, nebral som to tak, že by som varil pre nejaké svetové hviezdy. Vnímam ich ako hostí a tak by to aj malo byť,“ skromne poznamenal šéfkuchár Varga v rozhovore pre Dobré noviny.
Po 15 rokoch v Írsku sa napokon vrátil na Slovensko za rodinou a dnes svojimi receptami teší domácich. Niektoré z nich zdieľa aj s fanúšikmi na sociálnych sieťach a ako skúsený profesionál nepripravuje len náročné chody, ale aj jednoduché jedlá na úrovni, ktoré zvládne uvariť každý z nás.