Zachránili ľudí v horšom stave, než bola Diana. Lekár prelomil mlčanie o jej posledných chvíľach
Ráno o pol tretej potrebovali zázrak.
Pracuje ako chirurg v meste Antibes na francúzskej riviére, v „ihrisku miliardárov“, ktoré kedysi očarilo Picassa a ešte aj dnes priťahuje hollywoodsku elitu. Lekár MonSef Dahman miluje svoju prácu aj mesto, v ktorom žije, no raz do roka jeho myšlienky upadnú do temnoty, z ktorej sa stále dostáva ťažko. To obdobie prichádza vždy koncom augusta, keď sa v mysli vráti k udalosti, ktorá nielenže šokovala svet, ale mala hlboký dopad na jeho osobný život. „Myšlienka, že ste stratili dôležitú osobu, na ktorej vám osobne záležalo, vás poznačí na celý život,“ priznal po rokoch pre Daily Mail lekár, ktorý pred 28 rokmi zúfalo bojoval o život princeznej Diany.
Nemal tam byť
Rodený Parížan MonSef Dahman v tú noc ani nemal byť v práci. Každý august totiž s manželkou chodili na celý mesiac k moru alebo na vidiek, aby si oddýchli od ruchu veľkomesta. „Ale v to leto som si vôbec nezobral dovolenku. A mal som na to jednoduchý dôvod – s manželkou sme očakávali príchod nášho syna a preto som celé leto pracoval,“ hovoril o práci v nemocnici Pitié-Salpêtrière v Paríži, kde absolvoval nekonečne dlhé služby.
Jeho zmena začala v osudnú sobotu 30. augusta 1997 o ôsmej ráno a o druhej hodine rannej bol stále v službe. „Hoci v tie dni som mal aj chvíle na odpočinok. Dobre si pamätám, že to bol celkom ľahký deň. Nemusel som sa zaoberať ničím príliš náročným,“ vravel. To sa však o 2:06 dramaticky zmenilo.
„Odpočíval som v ambulancii, keď mi zavolal Bruno Riou, vedúci anestéziológ, a povedal mi, aby som išiel rýchlo na pohotovosť. Nepovedali mi, o koho ide, len to, že mladá žena mala vážnu dopravnú nehodu,“ spomínal si Dahman, ktorý netušil, že ako 33-ročný lekár bude čoskoro zachraňovať život jednej z najmilovanejších žien sveta – princeznej Diany.