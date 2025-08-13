Rád som česal svoje deti. Vrkôčiky, to bolo moje. Drsný kat Habera sa náhle rozcítil pri spomienkach
Známy spevák má dokopy tri deti.
Pri deťoch sa roztápa. Paľo Habera, známy porotcovský kat zo súťaže Superstar, neprežíva úspech len v kariére, ale šťastný je aj v súkromí. Už dlhé roky žije v harmonickom zväzku s partnerkou, modelkou Danielou Peštovou, s ktorou vychováva aj dve ratolesti, dcéru Ellu a syna Paula Henryho. Okrem toho má hudobník ešte z prvého manželstva najstaršiu dcéru Zuzanu.
O lídrovi kapely Team je známe, že si svoje súkromie stráži a fotografie svojich detí príliš na sociálnych sieťach nezverejňuje. Občas však urobí výnimku a pridá nejaký záber, na ktorom je so svojimi ratolesťami. Pred časom sa napríklad na svojom profile pri fotografii s dcérkou Ellou rozhovoril o tom, čo mal na detstve svojich dcér najradšej.
Vždy sa pri nich rozcíti
Paľo Habera je už 20 rokov šťastný po boku svojej partnerky, českej modelky Daniely Peštovej. S ňou má aj dve deti, dcéru Ellu, ktorá oslávila už svoje 23. narodeniny, a šestnásťročného syna Paula Henryho. Rodinka žije spoločne v Prahe a otec Paľo má so svojimi deťmi vrúcny a blízky vzťah.
Dôkazom toho sú aj jeho občasné zábery so svojimi ratolesťami na sociálnych sieťach, pri ktorých sa vždy rozcíti a deťom venuje krásne slová. Nedávno si napríklad takto zaspomínal na detstvo svojich dcér a čo mal na ňom najradšej.