Uznávaná detská terapeutka: Neexistuje správny spôsob, ako biť deti. Fackami dosiahneme pravý opak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Uznávaná detská terapeutka: Neexistuje správny spôsob, ako biť deti. Fackami dosiahneme pravý opak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 542 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Uznávaná detská terapeutka: Neexistuje správny spôsob, ako biť deti. Fackami dosiahneme pravý opak

Detská terapeutka Petra Wünschová / Ilustračná fotografia
Detská terapeutka Petra Wünschová / Ilustračná fotografia — Foto: Facebook/Petra Wünschová a Unsplash/Ellie Ellien

Dobré rodičovstvo preto podľa nej začína tým, že rodič nezabúda na seba a pracuje na svojej duševnej pohode.

„Aj mňa rodičia bili a som v poriadku.“ Takto znie len jeden z častých argumentov ľudí, ktorí tolerujú "výchovné" násilie na deťoch. Petra Wünschová vyštudovala arteterapiu a detskú terapiu, ale veľkú časť svojho profesionálneho života pomáha deťom a rodinám, ktoré zažívajú doma násilie. Viac ako 15 rokov pracovala s deťmi v utajenom azylovom dome pre obete domáceho násilia a na základe tejto skúsenosti založila centrum LOCIKA, prvé špecializované centrum pre deti ohrozené násilím v Českej republike.

„Neexistuje dobrý spôsob, ako biť deti. Na výchovné násilie nemáme právo, facka je zlá voľba,“ priznala pred časom v rozhovore pre DVTV odborníčka, ktorá je svedkom, že zásada „škoda každej rany, ktorá padne vedľa“ je stále súčasťou mnohých rodín.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=210787811885982&set=a.151290581169039

Bitka, keď si nevedia dať rady

Vo svete existujú desiatky krajín, ktoré úplne zakázali telesné tresty detí v škole, v rodine aj kdekoľvek inde. Patria tam aj štyria z našich susedov – Rakúsko, Ukrajina, Maďarsko aj Poľsko a Petra pracovala na tom, aby sa na zoznam dostalo aj Česko. Naučiť sa o násilí hovoriť, netolerovať ho a zdravo spracovať svoju agresiu je podľa nej jedna z veľkých výziev rodičovstva.

Martin Jan Stránský / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Známy neurológ: Ak chcete mať hlúpe dieťa, dajte mu do rúk mobil. Zanedbávame jedinú rodičovskú povinnosť

„Nadpolovičná väčšina rodičov stále používa bežné výchovné násilie ako facky, buchnutie po hlave, strkance či ťahanie za vlasy. Pri výchove svojich detí ale hovoria o bezradnosti, iba päť percent rodičov hovorí, že je to dobrý výchovný postup. Ostatní hovoria, že tieto výchovné metódy používajú v situáciách, keď si nevedia dať rady,“ vysvetlila pre DVTV odborníčka, podľa ktorej do výchovy nepatrí žiadna forma násilia a dôvod je podľa nej jasný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=650138800481350&set=pb.100064557075217.-2207520000.&type=3

Telesnými trestami dosiahneme opak

Článok pokračuje na ďalšej strane:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.