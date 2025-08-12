Uznávaná detská terapeutka: Neexistuje správny spôsob, ako biť deti. Fackami dosiahneme pravý opak
Dobré rodičovstvo preto podľa nej začína tým, že rodič nezabúda na seba a pracuje na svojej duševnej pohode.
„Aj mňa rodičia bili a som v poriadku.“ Takto znie len jeden z častých argumentov ľudí, ktorí tolerujú "výchovné" násilie na deťoch. Petra Wünschová vyštudovala arteterapiu a detskú terapiu, ale veľkú časť svojho profesionálneho života pomáha deťom a rodinám, ktoré zažívajú doma násilie. Viac ako 15 rokov pracovala s deťmi v utajenom azylovom dome pre obete domáceho násilia a na základe tejto skúsenosti založila centrum LOCIKA, prvé špecializované centrum pre deti ohrozené násilím v Českej republike.
„Neexistuje dobrý spôsob, ako biť deti. Na výchovné násilie nemáme právo, facka je zlá voľba,“ priznala pred časom v rozhovore pre DVTV odborníčka, ktorá je svedkom, že zásada „škoda každej rany, ktorá padne vedľa“ je stále súčasťou mnohých rodín.
Bitka, keď si nevedia dať rady
Vo svete existujú desiatky krajín, ktoré úplne zakázali telesné tresty detí v škole, v rodine aj kdekoľvek inde. Patria tam aj štyria z našich susedov – Rakúsko, Ukrajina, Maďarsko aj Poľsko a Petra pracovala na tom, aby sa na zoznam dostalo aj Česko. Naučiť sa o násilí hovoriť, netolerovať ho a zdravo spracovať svoju agresiu je podľa nej jedna z veľkých výziev rodičovstva.
„Nadpolovičná väčšina rodičov stále používa bežné výchovné násilie ako facky, buchnutie po hlave, strkance či ťahanie za vlasy. Pri výchove svojich detí ale hovoria o bezradnosti, iba päť percent rodičov hovorí, že je to dobrý výchovný postup. Ostatní hovoria, že tieto výchovné metódy používajú v situáciách, keď si nevedia dať rady,“ vysvetlila pre DVTV odborníčka, podľa ktorej do výchovy nepatrí žiadna forma násilia a dôvod je podľa nej jasný.
Telesnými trestami dosiahneme opak
