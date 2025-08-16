Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

SLEDUJE NÁS 207 519 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Jozef a Mária Banášovci.
Jozef a Mária Banášovci. — Foto: Facebook - Jozef Banáš

Mária bola kráska, ktorú si všimla aj Zdena Studenková.

„Keby mala rozum, tak si ma nevezme,“ smial sa Jozef Banáš, keď si spomenul na začiatky svojho veľkého životného príbehu s Máriou. S éterickou dievčinou zo Spiša si prešli všetkým – od tajného randenia pred prísnou svokrou, cez úspechy a pády, až po chvíle, keď musel prosiť o odpustenie. Banášovci aj po 56 rokoch spoločného života stále tvrdia, že prvá láska je tá najsilnejšia a že ich vzťah dokázala zachrániť len jediná vec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1057178281061403&set=a.353073324805239

Z jednoduchej rodiny

Mária sa narodila v Podolínci pod Tatrami, kde odmalička žila pre umenie. „Otec mi nosil z roboty vyhodené tlačivá a na druhú stranu som potom kreslila. To boli tony papiera. Tak ako som dýchala, tak som aj kreslila,“ prezradila pre Nový Čas žena, ktorá vraj vyrastala v prísnej rodine, kde mali jej budúcnosť celkom jasne naplánovanú.

Mária Zinburgová / Rodina Banášovcov.
Prečítajte si tiež: Nerada býva stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa v ČR živí netradičným povolaním

„Pochádzam z jednoduchej rodiny, viedli ma k tomu, že sa vydám, budem mať rodinu, svoju prácu a to bude celé. Všetko bolo nalinkované,“ priznávala rodáčka zo Spiša, ktorá sa rozhodla ísť študovať na Strednú školu umeleckého priemyslu do Bratislavy - známu inštitúciu, ktorá bola plná bohémov. O to viac všetkých prekvapilo, keď ako 19-ročná oznámila, že sa ide vydávať a že si ide brať prvého a jediného chlapca, s ktorým chodila.

Foto: Facebook - Jozef Banáš

„Bolo to trochu skoro aj na tie časy, všetci sa ma pýtali prečo. Mala som 16 rokov, keď som sa zoznámila so svojim mužom. Chodili sme spolu tri roky, on skončil vysokú školu, ja som zmaturovala a vravím si, prečo nie?“ spomínala Mária, ktorá nikdy nezabudla na deň, keď sa zamilovala do svojho budúceho manžela.

„Neriskoval som a poslúchol Sokratovu radu: Ožeň sa! Ak si vezmeš dobrú ženu, budeš šťastný, ak zlú, budeš filozofom. Neviem, nakoľko som filozofom, celkom iste však viem, že som šťastný“ Jozef Banáš

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.