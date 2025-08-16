Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela
Mária bola kráska, ktorú si všimla aj Zdena Studenková.
„Keby mala rozum, tak si ma nevezme,“ smial sa Jozef Banáš, keď si spomenul na začiatky svojho veľkého životného príbehu s Máriou. S éterickou dievčinou zo Spiša si prešli všetkým – od tajného randenia pred prísnou svokrou, cez úspechy a pády, až po chvíle, keď musel prosiť o odpustenie. Banášovci aj po 56 rokoch spoločného života stále tvrdia, že prvá láska je tá najsilnejšia a že ich vzťah dokázala zachrániť len jediná vec.
Z jednoduchej rodiny
Mária sa narodila v Podolínci pod Tatrami, kde odmalička žila pre umenie. „Otec mi nosil z roboty vyhodené tlačivá a na druhú stranu som potom kreslila. To boli tony papiera. Tak ako som dýchala, tak som aj kreslila,“ prezradila pre Nový Čas žena, ktorá vraj vyrastala v prísnej rodine, kde mali jej budúcnosť celkom jasne naplánovanú.
„Pochádzam z jednoduchej rodiny, viedli ma k tomu, že sa vydám, budem mať rodinu, svoju prácu a to bude celé. Všetko bolo nalinkované,“ priznávala rodáčka zo Spiša, ktorá sa rozhodla ísť študovať na Strednú školu umeleckého priemyslu do Bratislavy - známu inštitúciu, ktorá bola plná bohémov. O to viac všetkých prekvapilo, keď ako 19-ročná oznámila, že sa ide vydávať a že si ide brať prvého a jediného chlapca, s ktorým chodila.
„Bolo to trochu skoro aj na tie časy, všetci sa ma pýtali prečo. Mala som 16 rokov, keď som sa zoznámila so svojim mužom. Chodili sme spolu tri roky, on skončil vysokú školu, ja som zmaturovala a vravím si, prečo nie?“ spomínala Mária, ktorá nikdy nezabudla na deň, keď sa zamilovala do svojho budúceho manžela.
„Neriskoval som a poslúchol Sokratovu radu: Ožeň sa! Ak si vezmeš dobrú ženu, budeš šťastný, ak zlú, budeš filozofom. Neviem, nakoľko som filozofom, celkom iste však viem, že som šťastný“ Jozef Banáš