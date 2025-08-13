Štvorročná Stelka je pre svoju 93-ročnú babičku nenahraditeľná. Pomáha pri nákupoch, jedle aj zábave - Dobré noviny
Dobré noviny
Štvorročná Stelka je pre svoju 93-ročnú babičku nenahraditeľná. Pomáha pri nákupoch, jedle aj zábave
Štvorročná Stelka je pre svoju 93-ročnú babičku nenahraditeľná. Pomáha pri nákupoch, jedle aj zábave

Stelka s babičkou.
Stelka s babičkou. — Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Svojim kamarátom ide príkladom.

Keď zamestnanci Polície Slovenskej republiky prišli s nápadom motivovať deti k tomu, aby viac pomáhali, ešte netušili, že sa stanú svedkami mnohých hrdinských príbehov. K malým pomocníkom, ktorí idú svojim rovesníkom príkladom, sa totiž nedávno pridala aj malá Stelka. Jej pomoc je pre babičku nenahraditeľná a to má jej vnučka len štyri roky.

Odvaha a dobrosrdečnosť

Začiatkom augusta polícia na svojom Facebooku zverejnila výzvu pre deti, ktoré túžia pomáhať ako skutoční policajti. Stačí, ak dieťa nakreslí, nafotí alebo opíše situáciu, v ktorej niekomu pomohlo, čím môže inšpirovať ostatných a získať malú odmenu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTN/posts/pfbid02huYdAZmtnMHKXX1eCRdw9i4XYyzHLytAM4vgkXRFtBpxtegjbVkRHD5goAhZRegpl/

„Môže ísť o pomoc kamarátovi, starším ľuďom, zvieratkám, ochranu prírody, upozornenie na nebezpečenstvo alebo čokoľvek, kde ukáže odvahu, ohľaduplnosť a dobrosrdečnosť,“ spresnili na sociálnej sieti.

Skutočná pomocníčka

K hrdinkám s veľkým srdcom sa tak nedávno pridala aj obetavá Stelka, ktorá pravidelne pomáha svojej o 89 rokov staršej babičke Agneske pri nákupoch, jedení a trávi s ňou voľný čas. „Stelka je skutočnou pomocníčkou a my jej za to tlieskame!“ uviedla polícia v príspevku, ktorý dojal stovky Slovákov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTN/posts/pfbid022rxxmHEKx7rCyDYpS65ECm4QQZBCHnKp7EE5RSUMppE9qHBnZj7YqLrxauDyLYRBl
Prečítajte si tiež: Cyklista po zrážke s autom ležal na ceste, išlo o čas. Hrdina z Prešova sa rozbehol a zachránil mu život

