Štvorročná Stelka je pre svoju 93-ročnú babičku nenahraditeľná. Pomáha pri nákupoch, jedle aj zábave
Svojim kamarátom ide príkladom.
Keď zamestnanci Polície Slovenskej republiky prišli s nápadom motivovať deti k tomu, aby viac pomáhali, ešte netušili, že sa stanú svedkami mnohých hrdinských príbehov. K malým pomocníkom, ktorí idú svojim rovesníkom príkladom, sa totiž nedávno pridala aj malá Stelka. Jej pomoc je pre babičku nenahraditeľná a to má jej vnučka len štyri roky.
Odvaha a dobrosrdečnosť
Začiatkom augusta polícia na svojom Facebooku zverejnila výzvu pre deti, ktoré túžia pomáhať ako skutoční policajti. Stačí, ak dieťa nakreslí, nafotí alebo opíše situáciu, v ktorej niekomu pomohlo, čím môže inšpirovať ostatných a získať malú odmenu.
„Môže ísť o pomoc kamarátovi, starším ľuďom, zvieratkám, ochranu prírody, upozornenie na nebezpečenstvo alebo čokoľvek, kde ukáže odvahu, ohľaduplnosť a dobrosrdečnosť,“ spresnili na sociálnej sieti.
Skutočná pomocníčka
K hrdinkám s veľkým srdcom sa tak nedávno pridala aj obetavá Stelka, ktorá pravidelne pomáha svojej o 89 rokov staršej babičke Agneske pri nákupoch, jedení a trávi s ňou voľný čas. „Stelka je skutočnou pomocníčkou a my jej za to tlieskame!“ uviedla polícia v príspevku, ktorý dojal stovky Slovákov.