Do svojich domov ho pustili aj v daždi. Jozefa po ceste okolo Slovenska dojali ľudia a jeden skrytý poklad - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Do svojich domov ho pustili aj v daždi. Jozefa po ceste okolo Slovenska dojali ľudia a jeden skrytý poklad
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

SLEDUJE NÁS 207 542 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Do svojich domov ho pustili aj v daždi. Jozefa po ceste okolo Slovenska dojali ľudia a jeden skrytý poklad

— Foto: Instagram @nakrajsveta

Cestu absolvoval po niekoľkomesačnej rekonvalescencii chrbta, napriek tomu si ju naplno užil.

Na svojom konte má už veľa dobrodružných ciest, objavil najchladnejšie obývané miesto na zemi a navštívil aj najchudobnejšiu časť Pakistanu a mnoho ďalších zaujímavých miest po celom svete. Ako píše Interez, tentokrát sa Jozef Krajňák vydal na púť okolo Slovenska. A aby toho nebolo málo, rozhodol sa urobiť to na vlastnoručne vyrobenom elektrobicykli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Krajňák (@nakrajsveta)

S cestou po našej krajine už mal jednu intenzívnu skúsenosť. Pred desiatimi rokmi totiž prešiel Cestu hrdinov SNP, teraz to však chcelo novú výzvu. Pôvodne sa plánoval vydať po hraniciach Slovenska pešo, no po dôkladnom zvážení usúdil, že toľko času nemá a v období, keď cestu plánoval, nebol na chrbte schopný pre bolesť chrbta uniesť ani kilogramový ruksak. Preto sa nakoniec rozhodol vydať sa na bicykli, svoj nápad však ozvláštnil tým, že si dopravný prostriedok vyrobil vlastnými rukami.

Prečítajte si tiež: FOTO: Slovenský klenot vás prenesie späť v čase. Pripomína Vlkolínec, no turisti o ňom takmer nevedia

„K rozhodnutiu nekúpiť si vo fabrike vyrobený elektrobicykel prispel hlavne fakt, že takto mám všetko pod kontrolou a môžem ho postaviť na potreby cestovania na dlhé vzdialenosti. Navyše kilometrami na ňom prichádzam na rôzne vylepšováky, takže si ho stále dotváram,“ ozrejmil Jozef v rozhovore pre Interez.

Jedenásť dní a 1750 najazdených kilometrov

Svoju bicyklovú púť po hraniciach Slovenska začal v Duklianskom priesmyku, teda na samom začiatku Cesty SNP, a tam po 11 dňoch a 1750 najazdených kilometroch cestu aj skončil. Denne prešiel priemerne 160 kilometrov, čo mu trvalo zhruba 6 až 7 hodín jazdy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Krajňák (@nakrajsveta)

„Viac ma fascinovalo to samotné cestovanie ako nejaký športový výkon, ktorý je v prípade elektrobicykla aj tak sporný. Je to však rozhodne aktívnejšie ako presedieť takúto cestu v sedle motorky, i keď aj to by malo nepochybne svoje čaro. Na motorke sa však nedá dostať úplne všade, napríklad do národných parkov, tam práve ten bicykel vyhráva,“ poznamenal Jozef, ktorý sa na cestu zbalil najúspornejšie, ako vedel. Nevyhol sa však trom veľkým taškám, a tak mal jeho bicykel po naložení všetkých vecí okolo 50 kíl. 

Osamelá púť? Ani náhodou!

Výbavu na kempovanie a ultraľahký stan, ktorý si na cyklotúru špeciálne kúpil, napokon ani raz nevyužil. Keďže pred cestou strávil pol roka na lôžku, nechcel riskovať a radšej si namiesto prespávania pod širákom objednával primerane pohodlné ubytovania, ktoré striedal s obľúbenou alternatívou všetkých cestovateľov – couchsurfingom. A práve na ten má napokon úžasné spomienky.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.