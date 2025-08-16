Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

SLEDUJE NÁS 207 520 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Oľga Záblacká
Oľga Záblacká — Foto: Reprofoto YouTube - Lukinčok Lukinčokový; Facebook - Oľga Záblacká

Všetci vraj občas dostaneme od života do nosa.

„Poďme spolu lietať, pozri, ja už letím,“ spievala s Vašom Patejdlom Oľga Záblacká, ktorá sa nikdy nezľakla žiadnej výzvy. Legendárna speváčka a moderátorka dnes pracuje ako scenáristka a režisérka, ktorá sa málokedy ukáže pred kamerami či za mikrofónom a na titulkách bulváru by ste ju tiež hľadali márne. Ona sama hovorila, že pre bulvár bola vždy nezaujímavá a zmenilo sa to iba raz, keď vraj prežívala scenár ako z Hollywoodu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1003636065139415&set=a.638952408274451

Svojhlavá a temperamentná

Narodila sa na Silvestra 1963 a odmalička si išla za všetkým, čo si zmyslela. „Naši to so mnou asi nemali veľmi jednoduché. Bola som svojhlavá a temperamentná, vždy som vedela, čo chcem,“ vravela kedysi pre denník SME Oľga Záblacká, ktorá chcela byť baletkou, krasokorčuliarkou aj opernou speváčkou, no nakoniec sa prihlásila na grafickú priemyslovku, pretože rada kreslila. Z rodinného hniezda vyletela pomerne skoro a vôbec nie s cieľom stať sa súčasťou šoubiznisu.

Judita Hansman
Prečítajte si tiež: Po rokoch zistila, že manžel má ďalšiu rodinu. Podľa Judity Hansman sa pravda ukáže, keď chlapa opijete

Stredná škola ju nebavila a preto sa začala venovať divadlu, recitovaniu a spevu, ktorý sa stal jej najväčšou vášňou. Ešte pred maturitou bola presvedčená, že bude profesionálnou speváčkou a pomaly sa jej to aj plnilo. „Vtedy som počúvala Ellu Fitzgerald a chcela som byť ako ona,“ spomínala Oľga. Za socializmu urobila konkurz do Experimentálneho štúdia mladých spevákov, dvojročného kurzu, v ktorom mali mladí speváci šancu pracovať na svojej hudobnej kariére.

Pre bulvár nebola zaujímavá

„Teraz sa na tom názve každý zabáva, ale pre mňa to za socializmu bolo dôležité a veľmi príjemné dvojročné štúdium. Po ňom som dostala certifikát či skôr ,triedu‘ a mohla som za vystúpenia dostávať honorár,“ vysvetľovala v rozhovore pre Šarm Oľga. Stala sa profesionálnou speváčkou a jej hity ako Poďme spolu lietať, Mopedová, Prvé milovanie či Kráľovná Mária poznali všetci. Vďaka hudbe spoznala aj svojho budúceho manželka, basgitaristu Michala, s ktorým tvorili spoločné skladby.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223201308516243&set=pb.1089138961.-2207520000&type=3

Kým iné speváčky boli terčom bulváru, ona sa podľa SME smiala, že s partnerom sú pre bulvárne denníky príliš nezaujímaví. „Asi preto, že ten románik, čo sa vtedy začal, sa ešte neskončil. Mám stále toho istého partnera a dúfam, že máme ešte veľa času na lásku,“ vravela Oľga, ktorá si s Michalom založila rodinu a ani jeden z nich netušil, že o 20 rokov sa predsa len ocitnú na titulkách novín.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.