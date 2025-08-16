Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku
Všetci vraj občas dostaneme od života do nosa.
„Poďme spolu lietať, pozri, ja už letím,“ spievala s Vašom Patejdlom Oľga Záblacká, ktorá sa nikdy nezľakla žiadnej výzvy. Legendárna speváčka a moderátorka dnes pracuje ako scenáristka a režisérka, ktorá sa málokedy ukáže pred kamerami či za mikrofónom a na titulkách bulváru by ste ju tiež hľadali márne. Ona sama hovorila, že pre bulvár bola vždy nezaujímavá a zmenilo sa to iba raz, keď vraj prežívala scenár ako z Hollywoodu.
Svojhlavá a temperamentná
Narodila sa na Silvestra 1963 a odmalička si išla za všetkým, čo si zmyslela. „Naši to so mnou asi nemali veľmi jednoduché. Bola som svojhlavá a temperamentná, vždy som vedela, čo chcem,“ vravela kedysi pre denník SME Oľga Záblacká, ktorá chcela byť baletkou, krasokorčuliarkou aj opernou speváčkou, no nakoniec sa prihlásila na grafickú priemyslovku, pretože rada kreslila. Z rodinného hniezda vyletela pomerne skoro a vôbec nie s cieľom stať sa súčasťou šoubiznisu.
Stredná škola ju nebavila a preto sa začala venovať divadlu, recitovaniu a spevu, ktorý sa stal jej najväčšou vášňou. Ešte pred maturitou bola presvedčená, že bude profesionálnou speváčkou a pomaly sa jej to aj plnilo. „Vtedy som počúvala Ellu Fitzgerald a chcela som byť ako ona,“ spomínala Oľga. Za socializmu urobila konkurz do Experimentálneho štúdia mladých spevákov, dvojročného kurzu, v ktorom mali mladí speváci šancu pracovať na svojej hudobnej kariére.
Pre bulvár nebola zaujímavá
„Teraz sa na tom názve každý zabáva, ale pre mňa to za socializmu bolo dôležité a veľmi príjemné dvojročné štúdium. Po ňom som dostala certifikát či skôr ,triedu‘ a mohla som za vystúpenia dostávať honorár,“ vysvetľovala v rozhovore pre Šarm Oľga. Stala sa profesionálnou speváčkou a jej hity ako Poďme spolu lietať, Mopedová, Prvé milovanie či Kráľovná Mária poznali všetci. Vďaka hudbe spoznala aj svojho budúceho manželka, basgitaristu Michala, s ktorým tvorili spoločné skladby.
Kým iné speváčky boli terčom bulváru, ona sa podľa SME smiala, že s partnerom sú pre bulvárne denníky príliš nezaujímaví. „Asi preto, že ten románik, čo sa vtedy začal, sa ešte neskončil. Mám stále toho istého partnera a dúfam, že máme ešte veľa času na lásku,“ vravela Oľga, ktorá si s Michalom založila rodinu a ani jeden z nich netušil, že o 20 rokov sa predsa len ocitnú na titulkách novín.