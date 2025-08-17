Musela obetovať detstvo, aby uspela. Spoznávate známu Slovenku, ktorá najradšej pomáha ostatným? - Dobré noviny
Dobré noviny
Musela obetovať detstvo, aby uspela. Spoznávate známu Slovenku, ktorá najradšej pomáha ostatným?
Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Robo Jakab sa deťom venuje najviac, ako sa len dá.

V temných chvíľach jej pomohol nájsť cestu. Anna Jakab Rakovská vraví, že Robo nie je len ukážkový manžel

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Musela obetovať detstvo, aby uspela. Spoznávate známu Slovenku, ktorá najradšej pomáha ostatným?

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/A.S.

Pre svoju kariéru obetovala naozaj veľa.

Odmalička bola vášnivou čitateľkou a po povinnej literatúre siahala dobrovoľne. Fascinovala ju chémia aj biológia, rada kreslila, no vyrastala v rodine športovcov a vášeň, ktorou žili jej blízki, onedlho pohltila aj ju. Keď sa dievčina z fotografie začala naplno venovať tenisu, jej túžba po štúdiu medicíny padla do úzadia a hoci bola od začiatku mimoriadne talentovaná, všetky úspechy si musela poctivo vydrieť. Obetovala im časť svojho detstva, neustále trénovala a cestovala, no nakoniec sa jej všetko to úsilie vyplatilo.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/A.S.

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.