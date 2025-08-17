Musela obetovať detstvo, aby uspela. Spoznávate známu Slovenku, ktorá najradšej pomáha ostatným?
Pre svoju kariéru obetovala naozaj veľa.
Odmalička bola vášnivou čitateľkou a po povinnej literatúre siahala dobrovoľne. Fascinovala ju chémia aj biológia, rada kreslila, no vyrastala v rodine športovcov a vášeň, ktorou žili jej blízki, onedlho pohltila aj ju. Keď sa dievčina z fotografie začala naplno venovať tenisu, jej túžba po štúdiu medicíny padla do úzadia a hoci bola od začiatku mimoriadne talentovaná, všetky úspechy si musela poctivo vydrieť. Obetovala im časť svojho detstva, neustále trénovala a cestovala, no nakoniec sa jej všetko to úsilie vyplatilo.