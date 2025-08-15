Pravdu o vlastnej rodine zistila, až keď bola preč. Emma utiekla od Amišov, ktorí jej nikdy neodpustili - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pravdu o vlastnej rodine zistila, až keď bola preč. Emma utiekla od Amišov, ktorí jej nikdy neodpustili
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 528 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pravdu o vlastnej rodine zistila, až keď bola preč. Emma utiekla od Amišov, ktorí jej nikdy neodpustili

Emma Gingerichová.
Emma Gingerichová. — Foto: Facebook/Emma Gingerich

Priveľa technológii podľa nich narúša rodinný život.

„Nastal čas, aby som odišla, už tu nie som šťastná. Prepáčte, že vám to robím, ale musím skúsiť iný život.“ Tieto slová napísala v liste na rozlúčku 18-ročná Emma Gingerichová, keď sa rozhodla utiecť z prísnej komunity Amišov, kde život vyzerá ako pred 300 rokmi. Sotva vedela po anglicky, netušila, kto je George Washington, nevedela, že Amerika má 50 štátov a meno George Bush nikdy nepočula. „Myslela som si, že Zem je plochá a že keď zájdem príliš ďaleko, spadnem z nej,“ priznávala dievčina, ktorá sa v modernom svete musela učiť žiť odznova.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3269805476432160&set=p.3269805476432160

Prísna rodina

„Pravidlá, pravidlá, samé pravidlá. Nesmieš mať v dome telefón, nesmieš mať v dome ani elektrinu. Tvoje šaty musia mať predpísanú dĺžku, nikdy nepôjdeš na dovolenku, okná v tvojom dome nesmú byť príliš veľké... Ten zoznam nemal konca,“ spomínala vo svojej knihe Emma Gingerichová, ktorá sa narodila v komunite Amišov v Eaglevelille v štáte Missouri, kde hovorili zvláštnym nemeckým dialektom. „Je to jedna z najmenej moderných komunít,“ povedala otvorene v rozhovore pre Today.

Emma bola zo 14 súrodencov najstaršou sestrou a vyrastala v jednej z najkonzervatívnejších rodín. „Moja rodina bola veľmi prísna. Verili starým tradíciám, ktoré vznikli pred rokmi. Nikdy sa tam jednoducho nemohli porušiť pravidlá,“ vysvetlila Emma. Vyrastala bez elektriny, teplej vody, nevedela, čo je to auto a doma sa takmer nefotili. Amiši sú totiž presvedčení, že fotografie sú v rozpore s biblickým učením o zákaze podobizní a sú podľa nich zdrojom pýchy a samoľúbosti. Náboženstvo hrá ich v živote kľúčovú úlohu a pramení z neho celý ich životný štýl.

Inka Winter / Zábery z komúny
Prečítajte si tiež: Museli to robiť štyrikrát denne, láska bola tabu. Inka ušla zo sekty pri našich hraniciach v hodine dvanástej

Vzdávajú sa pozemských pôžitkov, len aby boli bližšie k Bohu a pravidlá s názvom ordnung sú záväzné pre všetkých bez výnimky. Odmietajú výdobytky civilizácie – žiaden internet, počítač, oblečenie z obchodov či používanie make-upu. Priveľa technológií podľa nich narúša rodinný život. Premiestňujú sa prevažne na koňoch, majú vlastné školy so základným vzdelaním, často odmietajú modernú medicínu, na prvé miesto kladú rodinu a ak sa niekto z komunity rozhodne odísť, všetci sa mu otočia chrbtom. „Stráviť deň s Amišmi je ako vrátiť sa 300 rokov vzad,“ uviedli dokumentaristi z DW Documentary.

Moment, kedy pochopila

Emme sa najviac nepáčilo to, že ako 14-ročná musela skončiť so vzdelaním a bola aj proti tomu, ako sa v komunite randilo. „Raz v noci mi členovia mojej rodiny dovliekli niekoho, o kom si mysleli, že by som sa k nemu hodila. V sobotu v noci ho doniesli do mojej izby, keď som ležala v posteli. Bola som vydesená,“ spomínala Emma, ktorá si jedného dňa povedala dosť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.