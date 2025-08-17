Narodil sa v utečeneckom tábore a nevedel, kde je Bratislava. Hamid dnes na Slovensku zachraňuje životy - Dobré noviny
Narodil sa v utečeneckom tábore a nevedel, kde je Bratislava. Hamid dnes na Slovensku zachraňuje životy
Narodil sa v utečeneckom tábore a nevedel, kde je Bratislava. Hamid dnes na Slovensku zachraňuje životy

Hamid Himat.
Hamid Himat. — Foto: Facebook - Hamid Himat; Reprofoto noviny.sk (TV JOJ)

Slovenské zdravotníctvo má obrovské nedostatky, no jeho názor je zhovievavejší.

Narodiť sa v utečeneckom tábore a vyrásť v tieni vojny nie je jednoduché. Hamid Himat však nezostal len pri prežití – detstvo plné neistoty premenil na silu a cieľ, ktorý dnes napĺňa ako lekár v Bratislave. Z krajiny, kde vládol chaos, prišiel až na Slovensko, ktoré sa mu stalo druhým domovom a práve tu Hamid dokazuje, že aj z najťažších začiatkov môže vyrásť nádej pre lepšiu budúcnosť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=3873907376156664&set=a.1422935127920580

Detstvo v tábore

„Ja som pôvodom z Afganistanu, narodil som sa v utečeneckom tábore, tam som vyrastal,“ začal svoje rozprávanie pre noviny.sk Hamid Himat, ktorý pochádza z deviatich súrodencov. Práve so sestrou sa ako malý chlapec hrávali na lekárov, no vtedy o takomto povolaní ešte nesníval. Tým najväčším dôvodom bol práve utečenecký tábor, kde žil.

Zak Khogyani.
Prečítajte si tiež: Ako dieťa unikol z Afganistanu. Teraz ako pilot prináša nádej všetkým, ktorí utiekli pred Talibanom

„Keď človek má prístup k lekárovi alebo k zdravotníctvu, tak je to trošku také zachraňujúce. Každý ho rešpektuje. Potom, ako dieťa si vybuduje v hlave, že aha, že aj ja raz chcem byť taký, chcem pomáhať,“ vysvetlil Hamid, ktorý zatúžil po profesii lekára najmä po tom, čo ochorela jeho mamina. Po absolvovaní strednej školy dostal možnosť odísť študovať do zahraničia a Slovensko prišlo s ponukou, že môže začať štúdium svojej vysnívanej medicíny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3780375145509888&set=pb.100006123191928.-2207520000&type=3

Nevedel, kde je Bratislava

Hoci pred začiatkom školy absolvoval niekoľkomesačné lekcie slovenčiny, začiatky u nás neboli vôbec ľahké. „Študovať v slovenčine bol zo začiatku veľký problém. Nič som, samozrejme, nepochopil. Najskôr som sa učil podľa anglických YouTube videí, ktoré som si neskôr prekladal do slovenčiny a potom sme porovnávali, či ten obsah sedí,“ prezradil v rozhovore pre Rádio Slovensko rodák z Afganistanu, ktorý musel zvládnuť náročné štúdium medicíny hneď v dvoch jazykoch.

